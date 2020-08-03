Завершающий эфир международного дискуссионного форума #ArtSpace состоится 3 августа

Москва, 3 августа. Эфир "Культура в новой реальности", который завершит первый международный дискуссионный форум #ArtSpace (16+), состоится 3 августа в 21:00 по московскому времени.

О том, как будет выглядеть культура в новой реальности, а также о своих творческих планах и проектах расскажут выдающиеся деятели культуры, которые и создают эту новую реальность:

Валерий Гергиев — художественный руководитель — директор Мариинского театра;

Ильдар Абдразаков — оперный певец, дважды лауреат премии Grammy;

Александр Колотурский — директор Свердловской филармонии (г. Екатеринбург);

Модератор встречи — Юлиан Макаров.

В этом году глобальная тема форума #ArtSpace, который проходил с 25 мая по 3 августа 2020 года, — "Что потеряет и что приобретет культура после пандемии?".

В форуме приняли участие пианист Денис Мацуев, дирижер Александр Сладковский, солисты оперы Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко, Елена Стихина, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Лариса Дядькова, скрипач и дирижер Максим Венгеров, импресарио Максим Берин, руководитель молодежной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, генеральный директор- художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, директор Башкирского государственного театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев, ректор ГИТИС Григорий Заславский, ректор РГИСИ Наталья Пахомова, директор Приморской картинной галереи Алена Даценко и директор Томской филармонии Наталия Чабовская, ректор ДВФУ Никита Анисимов, экономист и соучредитель фонда "Друзья" Ян Яновский, музыкальные критики Гюляра Садых-заде и Лариса Барыкина, руководитель отдела культуры газеты "Коммерсант" Сергей Ходнев, основатель школы Masters Полина Бондарева, театральные режиссеры Василий Бархатов, Слава Стародубцев, Марат Гацалов, премьер балета Мариинского театра Владимир Шкляров, первая солистка балета Мариинского театра Мария Хорева, хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов, хореограф Владимир Варнава, основатель и руководитель фестиваля Dance Open Екатерина Галанова, балетный импресарио Сергей Данилян, основатель Академии современного танца DAR Вячеслав Николаев, основатель и управляющий директор Centre Stage Artist Management (CSAM) и специальный ассистент одного из крупнейших дирижеров современности Даниэля Баренбойма Юдит Ньюхофф, артистический директор Парижской оперы Ильяс Цемпетонидис, директор по опере и вокалу крупнейшего звукозаписывающего лейбла Deutsche Grammophon Валери Гросс и многие другие.

Форум транслировался на YouTube-канале IAFoundation, все эфиры доступны для просмотров.

Генеральный информационный партнер проекта #ArtSpace — агентство ТАСС.

Фонд поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова был учрежден известным российским оперным артистом в 2016 году, и в числе его ключевых задач — культурный диалог российского и мирового музыкального сообщества с целью популяризации классической музыкальной культуры в России и российской музыкальной культуры в мире, а также поиск и поддержка молодых талантов в регионах.