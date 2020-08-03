Резидент ТОСЭР "Краснотурьинск" планирует экспортировать продукцию до 20 млн руб. в месяц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Резидент индустриального парка "Богословский", расположенного на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск на севере Свердловской области – Богословский кабельный завод - планирует вывести свою продукцию на экспорт. Объем поставок может составить до 20 млн рублей в месяц, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

"Резидент индустриального парка "Богословский" и ТОСЭР Краснотурьинск - Богословский кабельный завод готовится к экспорту своей продукции. На первом этапе завод подал заявку на поиск партнера в Российский экспортный центр, главный федеральный институт по развитию экспорта. Среди наиболее перспективных экспортных рынков рассматриваются страны СНГ и ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Богословского кабельного завода Владимира Савченко, приведенным в сообщении, по предварительным оценкам, объем экспортируемой продукции может достичь до 10-20 млн рублей в месяц.

"С 2017 года мы являемся резидентом индустриального парка "Богословский", в прошлом году на заводе открылся второй цех по производству кабельно-проводниковой продукции. Продукция БКЗ уже востребована российскими электросетевыми, нефтяными и нефтесервисными компаниями, следующий этап - выход на экспорт", - отметил он.

Савченко добавил, при содействии Корпорации развития Среднего Урала заводу удалось выйти на диалог с федеральными институтами развития и получить от них дополнительную поддержку.

"Богословский кабельный завод производит уникальную продукцию, которая несомненно будет востребована на зарубежных рынках. Инструментарий РЭЦ позволит предприятию получить дополнительную поддержку по реализации продукции на экспорт", - приводят в пресс-службе слова генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Максима Прачика.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Об индустриальном парке

Индустриальный парк "Богословский" - один из самых инвестиционно привлекательных объектов в Свердловской области. Главный актив Корпорации развития Среднего Урала на севере Свердловской области, где представлены инновационные компании. Имеет полностью завершенную инфраструктуру строительства. Проект по его созданию реализуется при поддержке КРСУ на территории опережающего социально-экономического развития Краснотурьинск - первой на Урале, реализуемой в городе Краснотурьинске на севере Свердловской области. В 2019 году индустриальный парк "Богословский" по инициативе КРСУ прошел процедуру аккредитации Министерства промышленности и торговли России и внесен в федеральный реестр индустриальных парков.