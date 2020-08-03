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Игорь Кобзев и Александр Близнюк обсудили развитие Катангского района

На севере области активно развивается высокотехнологичное нефтегазодобывающее производство

Иркутск, 3 августа. В рамках рабочей поездки временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение – самое крупное в Восточной Сибири. Разработку здесь ведет АО «Верхнечонскнефтегаз» ( входит в состав НК Роснефть).

Руководитель области посетил производственную базу предприятия и вахтовый жилой поселок Верхнечонск, пообщался с работниками. На буровой установке, работающей на кустовой площадке N12, поставлен абсолютный рекорд предприятия по суточной проходке 1058 метров в сутки.

Кобзев отметил, что на самом севере области активно развивается высокотехнологичное нефтегазодобывающее производство. Тесное взаимодействие руководства добывающих компаний с активом жителей и представителями муниципальной власти будет способствовать развитию этих территорий.

На встрече с руководством предприятия глава региона сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с крупнейшими представителями отрасли перспективы создания союза добывающих компаний, работающих на территории Приангарья.

"Мы будем активно сотрудничать со всеми нефтедобывающими компаниями. Создание союза облегчит взаимодействие", – сказал Кобзев.

"Мы живем здесь. Большинство работающих на предприятии – жители Иркутской области. Все заинтересованы в развитии региона. АО ВЧНГ является одним из основных налогоплательщиков области", – отметил генеральный директор АО ВЧНГ Александр Близнюк.

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