"Русские сезоны" покажут в live-формате серию концертов

Москва, 3 августа. С 3 по 8 августа 2020 года международный культурный проект "Русские сезоны" представляет в онлайн-формате новые трансляции культурных событий. Посмотреть концерты ведущих творческих коллективов России можно будет бесплатно на сайте ​​​​​​благодаря инициативе Stay home with Russian Seasons.

3 августа, в понедельник, зрители увидят Пасхальный благотворительный концерт (6+) , который проходил в Москве в Храме Христа Спасителя 14 мая 2019 года при поддержке столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

В мероприятии участвовали лучшие исполнители духовной музыки: Московский Синодальный хор под управлением Заслуженного артиста России Алексея Пузакова, Праздничный хор Богоявленского кафедрального собора в Елохове и Хоровая школа мальчиков и юношей "Богоявление" под управлением Александра Майорова, Молодежный Синодальный хор под управлением Михаила Котельникова. Солисты – Оксана Секерина и протодиакон Николай Платонов.

Основную часть программы составили произведения Московской школы духовной музыки. Праздничный хор Богоявленского кафедрального собора в Елохове исполнил сочинения Алексея Астафьева, Джузеппе Сарти, Павла Чеснокова, Дмитрия Бортнянского и Александра Гречанинова. Московский Синодальный хор спел музыкальные композиции Павла Чеснокова, Николая Данилина, митрополита Илариона (Алфеева) и протоирея Николая Ведерникова. Совместно хоры исполнили а капелла духовные песнопения Николая Голованова, Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова и Александра Кастальского.

Пасхальный благотворительный концерт состоялся в рамках проекта "Музыка, возрождающая святыни". Все участники цикла сохраняют традиции выдающихся мастеров русской богослужебной музыки Виктора Комарова и Николая Матвеева, которые руководили сильнейшими церковными хорами в Москве в прошлом веке. Сегодня школа получает свое продолжение в творчестве современных композиторов и регентов.

6 августа, в четверг, "Русские сезоны" будут транслировать концерт "Петербург. Игра света между небом и землей" Российско-немецкой музыкальной Академии (6+). Мероприятие пройдет впервые в офлайн формате после снятия ограничительных мер.

Берлин наконец открывает свои концертные залы для публики: ежегодный фестиваль молодёжных оркестров Young Euro classic пройдёт в этом году в специальном формате: вместо оркестровых концертов разных стран запланированы выступления камерных составов музыкантов, обучающихся в высших учебных заведениях Германии и Европы. Международный характер фестиваля учредители все же со хранили: на сцене выступят артисты из Парижа, Вены, Берлина и Санкт-Петербурга. Основная тематика мероприятия посвящена странам Европы – фестиваль откроет концерт "Греция и Европа", а заключительный концерт пройдет под названием "Европа – помнить и надеться". Место проведения фестиваля – Большой зал Концертхауза в Берлине. Организаторы сохранили все правила проведения концертов во время пандемии: заранее протестированные музыканты (не более 20 человек) выйдут со своими пультами и только на сцене снимут маски. Количество публики, рассаженной по четкому плану составит 25% (350 человек) заполняемости зала. Зрители войдут по специальному плану рассадки, а длительность концерта не превысит 60 минут.

Хедлайнером фестиваля станет выступление Ансамбля Российско-немецкой музыкальной Академии, а именно концерт "Петербург. Игра света между небом и землёй". В программе "Еврейская увертюра" С. Прокофьева, "Картинки с выставки" М. Мусоргского в переложении №1 для духового квинтета и "Времена года" П. Чайковского в версии для фортепианного квинтета, сделанной специальной для этого коллектива композитором Валентином Барыкиным. Музыканты Академии, существующей более 6 лет под руководством Валерия Гергиева, – это студенты, аспиранты и стажеры крупных немецких оркестров. Они выступают в этот раз в камерном составе без коллег из Мариинского театра. Берлинская публика – культурная и политическая элита немецкой столицы, высоко оценивает работу этого коллектива. Концерт Академии первым был раскуплен за несколько минут сразу после начала продажи билетов фестиваля. Прямая трансляция состоится на канале Арте и на официальном сайте "Русских сезонов".

8 августа, в субботу, зрителей ждет настоящий подарок: на сайте в прямом эфире из Санкт-Петербурга будет транслироваться открытие IX Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера-всем"(6+).

На Соборной площади Петропавловской крепости артисты представят знаменитую оперу, народную музыкальную драму Модеста Мусоргского "Борис Годунов". В основе либретто – текст Александра Пушкина. Образ русского царя на фоне предполагаемых кремлевских палат и соборов будет воплощен в петербургском пространстве у Петропавловского собора.

Главные партии исполнят Виталий Янковский (солист Мариинского театра), Николай Гассиев (солист Мариинского театра), Артем Борисенко (лауреат международного конкурса, Москва), Денис Беганский (солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра), Артем Мелихов (солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра), Елизавета Михайлова (солистка Санкт-Петербургского театра "Мюзик-Холл"), Илья Лавелин (солист хора Санкт-Петербургского театра "Мюзик-Холл"), Артем Алешин (Москва) и другие.

Спектакль представят симфонический оркестр Санкт-Петербургского театра "Мюзик-Холл" "Северная Симфония" под управлением Фабио Мастранджело, режиссер-постановщик Вадим Милков-Товстоногов, художник-постановщик – Юлия Гольцова, балетмейстер – Константин Чувашев, а также хор театра.

На показы оперных спектаклей фестиваля будут приглашены врачи петербургских больниц. Мероприятие состоится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторы проекта – Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл" и Некоммерческое партнерство "XXI век".

"Нынешний фестиваль мы откроем по традиции русской оперой – “Борисом Годуновым“ Мусоргского. Основным форматом проведения “Оперы – всем“ станут онлайн-трансляции. Мы очень рады, что “Русские сезоны“, наши постоянные партнеры, решили поддержать опенэйр-фестиваль и провести онлайн-трансляции", – отметил музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело.

"Новая неделя – новые впечатляющие концерты для наших любимых зрителей. Мы с гордостью представим в онлайне выступления лучших российских коллективов, участников “Русских сезонов“. Это неделя – важна, концерты и выступления звёзд возвращаются в офлайн. Уверен, совсем скоро мы сможем наслаждаться культурными событиями в привычном формате: чувствовать энергетику событий, аплодировать и благодарить артистов!", - отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Справочная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, во Франции, Бельгии и Люксембурге запланированы выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов".

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK