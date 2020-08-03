Фонд Росконгресс и HeadHunter проведут мастер-класс по поиску работы мечты

Москва, 3 августа. На электронных ресурсах Фонда Росконгресс в рамках программы Фестиваля науки и инноваций Science Fest 5 августа в 13:00 состоится мастер-класс от компании HeadHunter "Как найти работу мечты: навыки будущего и секреты составления успешного резюме". В ходе мероприятия зрители смогут получить лайфхаки от одного из крупнейших в мире сайтов по поиску работы и сотрудников. Модератором выступит руководитель event-направления компании HeadHunter по Северо-Западу Светлана Конькова.

Подключившихся к мастер-классу ожидает уникальная возможность получить ответы на самые острые вопросы, волнующие каждого молодого специалиста:

Какие специалисты требуются на рынке и насколько востребована их специальность?

На какую зарплату можно претендовать и сколько готовы платить работодатели молодым соискателям в той или иной профессиональной области?

Как устроиться на хорошую работу, не имея опыта?

Как правильно составить резюме – так, чтобы его точно заметил работодатель и пригласил на собеседование?

Как успешно пройти собеседование? Как отвечать на каверзные вопросы?

Как повлияла пандемия на рынок труда?

Посмотреть мастер-класс можно будет на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в группе Фонда Росконгресс в Facebook.

Возрастная категория 16+.

Фестиваль науки и инноваций Science Fest – это грандиозное событие, где представлены лучшие технологии страны. В этом году он проходит в онлайн-формате в виде "Марафона знаний". Зрителей ждут хайповые видеоролики о цифровых технологиях, меняющих мир, flash-ролики о науке и всемирно известных изобретателях и ученых, стрим-интервью с предпринимателями и инноваторами. Все они будут доступны в социальных сетях фестиваля (ВКонтакте, Facebook, Instagram) и Фонда Росконгресс, а также на ресурсах партнеров фестиваля. Организатором Science Fest выступает Фонд Росконгресс.