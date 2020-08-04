ММК реализует крупный экологический проект в сталеплавильном производстве

ТАСС, 4 августа. Магнитогорский металлургический комбинат приступил к реализации проекта по реконструкции комплекса газоочистных установок для улавливания неорганизованных (вторичных) выбросов конвертерного отделения кислородно-конвертерного цеха (ККЦ). Об этом сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

ККЦ ПАО "ММК" годовой производительностью свыше 10 млн тонн стали в год – один из самых мощных среди аналогичных цехов в мире, он был введен в эксплуатацию в 1990 году, сообщили в управлении. В настоящее время существующие мощности Центральной газоочистной станции ККЦ не в полном объеме справляются с улавливанием неорганизованных выбросов от конвертеров №№ 1-3 и системы аспирации отделения перелива чугуна. Поэтому главная задача проекта по реконструкции пылегазоулавливающих установок (ПГУУ) и газоотводящих трактов конвертеров № 1, 2, 3 и отделения перелива чугуна ККЦ – снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в рабочее пространство конвертерного отделения ККЦ до нормативных значений за счет более эффективного сбора и очистки дымовых газов, образующихся при переливе чугуна из миксера в ковш, заливке чугуна в конвертер и продувке плавки.

"В рамках реализации проекта в феврале 2020 года был заключен контракт с компанией "Primetals Technologies Austria GmbH" на поставку базисного инжиниринга и оборудования для реконструкции комплекса газоочистных установок конвертерного отделения ККЦ. Стоимость контракта – свыше 22,3 млн евро. Общая стоимость реализации проекта составит порядка 2,5 млрд рублей", - сообщили в управлении.

В рамках проекта существующая центральная газоочистная станция будет реконструирована и станет осуществлять очистку неорганизованных выбросов только для конвертера № 1 и печей прокаливания ферросплавов. Для второго и третьего конвертеров будут построены новые отдельные собственные газоочистные установки. Также отдельная ПГУУ будет осуществлять отвод и очистку дымовых газов от отделения перелива чугуна и шихтоподачи. Сбор дымовых газов, проникших в рабочее пространство конвертерного отделения ККЦ, будет организован крышными аспирационными зонтами над конвертерами с новой отдельной собственной газоочистной установкой. При этом предусматривается возможность дальнейшей интеграции газоочистных сооружений с оборудованием для сбора и подготовки к утилизации конвертерного газа. Завершить реализацию проекта планируется к июню 2022 года.

В результате реализации проекта реконструкции пылегазоулавливающих установок повысится эффективность очистки ими пыли и газов, планируется полностью исключить неорганизованные выбросы от конвертеров в рабочее пространство цеха и атмосферный воздух при всех режимах работы. Будут обеспечены нормативные параметры по остаточной запыленности в очищенных газах (концентрация взвешенных веществ после газоочистных установок не должна превышать 20 мг/м3), а также нормативное состояние запыленности на рабочих местах (не более 6 мг/ м3) и нормативные параметры по шуму, вибрации, электромагнитному излучению на рабочих местах. Тем самым негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Валовые выбросы пыли ККЦ после реализации проекта сократятся не менее чем на 500 тонн в год.

На комбинате сообщили, что реконструкция ПГУУ конвертерного отделения – не единственное природоохранное мероприятие в ККЦ ПАО "ММК". В ближайшее время комбинат планирует приступить к реконструкции пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов агрегатов участка внепечной обработки стали (УВОС) кислородно-конвертерного цеха. Это позволит обеспечить более эффективное улавливание, охлаждение, транспортировку и очистку всего объема газов, образующихся во время эксплуатации установок "печь-ковш", установки электродугового нагрева стали, агрегатов доводки стали, вакууматоров и других агрегатов УВОС ККЦ.

"Модернизация существующих и строительство новых природоохранных сооружений – важная часть экологической программы ПАО "ММК", направленной на снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, и охватывающей все производственные процессы. Цель программы – внедрить наилучшие доступные технологии для снижения уровня воздействия на окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность технологических процессов", - сказано в сообщении.

Комбинат реализует стратегическую инициативу "Чистый город", которая предполагает, что комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске снизится к 2025 году до 5 единиц, что соответствует состоянию "чистый город".