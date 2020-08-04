В РАНХиГС стартовал третий курс программы "Цифровая трансформация школы"

Москва, 4 августа. Третий курс "Модель управления развитием школы в контексте цифровой трансформации" стартовал 1 августа 2020 года в рамках программы профессионального развития руководителей школ России "Цифровая трансформация школы", организованного министерством просвещения России, Фондом новых форм развития образования и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Третий курс "Модель управления развитием школы в контексте цифровой трансформации" знакомит участников с моделями управления изменениями для цифровой трансформации школы.

Уже более 19 тысяч директоров и заместителей директоров школ 85 субъектов России принимают участие в программе. По замыслу проекта, осваивая материалы курсов, участники пробуют действовать из совершенно новой для себя позиции – лидера цифровой трансформации.

Программа является динамической и корректируются в процессе реализации в соответствии с принципами цифровой трансформации, гибкого проектного управления, а также обратной связи и запросов участников.

Уникальностью реализуемого проекта является то, что программа представляет собой модель “сложного мира”. Организация и подача материала, регламент содержательной коммуникации, взаимное обучение и проверка и др. требуют от участников смены норм поведения, представлений, способов деятельности, выхода из зоны комфорта, перепроектирования процессов и образовательной деятельности в целом.

Ключевыми результатами программы станут: набор запущенных проектов цифровой трансформации школ участников и живое профессиональное сообщество лидеров трансформации. А также цифровые компетентности участников, карта готовности школ и субъектов России к цифровой трансформации, инициация содержательных изменений в системах образования субъектов России и формирование заделов для стратегирования цифровой трансформации школ-участников.

“Основа современного образования — субъектность, персонализация образовательного трека. И здесь важную роль играет цифровая трансформация. Цифра – не самоцель, а средство перехода к новой деятельности. Необходимо понимать, что сегодня никто не может дать единого алгоритма осуществления цифровой трансформации. Это проект, который строится каждой школой самостоятельно, при методологическом и экспертном сопровождении нашей программы. Фактически, сколько у нас участников, столько потенциально и будет стратегий цифровизации. Это одна из крупнейший по охвату участников и амбициозности поставленных целей и задач программа”, – отметила исполнительный директор программы "Цифровая трансформация школы", директор Центра интенсивной подготовки и профессиональной ориентации РАНХиГС Кристина Пушкарева.

Технологическим партнером программы выступила компания Гиперметод. Контент-партнерами проекта выступили Школа антропологии будущего ИОН РАНХиГС, Ассоциация инновационных регионов России, Агентство стратегических инициатив, Агентство искусственного интеллекта, АНО "Россия - страна возможностей", мастерская управления "Сенеж", компании "Skyeng", "Открытая школа", "Алгоритмика", "Core", "PitchMe", "eНано", "Научные развлечения", "Стемфорд", "Smart Race", "Мой офис", а также "Фонд развития интернет", проектная платформа "КосмОдис", журналы "Дети в интернете" и "Информатика и образование".

Участие в программе для руководителей школ – бесплатно. Зарегистрироваться можно на любой курс программы, согласно графику проведения. По итогам успешного прохождения каждого курса выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Подать заявку на участие в программах можно на сайте проекта.

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Дополнительные профессиональные программы для руководителей общеобразовательных организаций по цифровой трансформации школы реализуются РАНХиГС совместно с Министерством просвещения РФ и Фондом новых форм развития образования в рамках реализации национального проекта "Образование" и Федерального проекта "Цифровая образовательная среда". Официальный сайт Проекта: www.dt.ranepa.ru.

Возрастная категория 16+.