Объявлен победитель первого турнира по киберспорту Roscongress Cyber Cup

Москва, 4 августа. В рамках Фестиваля науки и инноваций Science Fest, который в этом году проходит в онлайн-формате "Марафона знаний", 1 и 2 августа состоялся первый киберспортивный турнир по CS:GO Roscongress Cyber Cup (возрастная категория 16+). Организаторами выступили Фонд Росконгресс, киберспортивная организация Cyber Legacy (CL), проекты "Территория инноваций" и Business Priority, а также спортивная платформа Фонда Росконгресс – РК-Спорт. Трансляции игр турнира прошли на специализированной стриминговой платформе Twitch, а также на YouTube-канале "Инноваторы 2020" (возрастная категория 16+) и собрали более двух тысяч зрителей.

"Для Фонда Росконгресс организация на своих ресурсах и электронных платформах полноценного турнира по киберспорту – уникальный опыт, мы делали это впервые! Интерес к такому виду состязаний уже давно вышел за пределы сети Интернет. Мы видим, что киберспорт за последние годы вырос в отдельную глобальную индустрию с серьезными финансовыми показателями, объединяющую миллионы игроков. Roscongress Cyber Cup – стал пилотным событием в серии корпоративных игр, организуемых Фондом, и я уверен, что в ближайшем будущем мы сможем объединить вокруг турнира представителей еще большего количества крупных компаний и корпораций", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В первый день Roscongress Cyber Cup прошли игры групповой стадии соревнований (возрастная категория 16+). В группе А сражались команды Lamoda Team (компания Lamoda), Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, сборная Росмолодежи и MB Team (банк ВТБ). В группе B борьба развернулась между командами Congress Security Team (компания "Конгресс-Безопасность"), Skyteam (компания Skyeng), Freedom Team (инвестиционная группа Freedom International Group) и VTBoys (банк ВТБ).

Второй день турнира начался с полуфиналов, где встретились представители Финансового университета, Skyeng, "Конгресс-Безопасность" и Lamoda. По итогам напряженных поединков в финал пробились команды Финансового университета и Congress Security Team, показавшие на виртуальном поле боя лучшую тактику, стратегию и сплоченность.

Финал состоял из двух раундов. В плотной борьбе победу одержала молодая команда, состоявшая из студентов Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации, средний возраст которой – всего 20 лет. Таким образом, именно они стали первыми в истории победителями киберспортивного турнира Roscongress Cyber Cup.

Финалисты и полуфиналисты получили набор призов от партнеров турнира: футболки и сумки от бренда NRK1987, биологически активные добавки и коктейли Paparazzi бренда Project V, кофе со вкусом Snickers от компании COFFEECELL. Победители финального матча получили главный приз – спортивные костюмы бренда NRK1987, мужские браслеты Project V и кофе-брейк набор от компании COFFEECELL. Также победителей ждал специальный приз от Фонда Росконгресс.

В ближайших планах Фонда Росконгресс, киберспортивной организации Cyber Legacy (CL), проектов "Территория инноваций" и Business Priority, а также спортивной платформы Фонда Росконгресс – РК-Спорт организация еще нескольких кибертурниров в дисциплине CS:GO.

Превью и лучшие моменты игр доступны на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" (возрастная категория 16+) и в группе Фонда Росконгресс в Facebook (возрастная категория 16+), а также на YouTube-канале "Инноваторы 2020".

Подробная информация о Roscongress Cyber Cup доступна на сайте турнира.

Информационные партнеры турнира: Российская газета, телеканал 78, интернет-портал Peterburg 2, Телеспорт Медиа, HeadHunter, RUSBASE, проект Sessia и ViNTERA.TV.

Фестиваль науки и инноваций Science Fest – это грандиозное событие, где представлены лучшие технологии страны. В этом году он проходит в онлайн-формате в виде "Марафона знаний". Зрителей ждут хайповые видеоролики о цифровых технологиях, меняющих мир, flash-ролики о науке и всемирно известных изобретателях и ученых, стрим-интервью с предпринимателями и инноваторами. Все они будут доступны в социальных сетях фестиваля (ВКонтакте, Facebook, Instagram) и Фонда Росконгресс, а также на ресурсах партнеров фестиваля. Организатором Science Fest выступает Фонд Росконгресс.

Возрастная категория 16+.