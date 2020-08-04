Национальная премия "Приоритет-2.0" объявила о новых 29 номинантах конкурса

Москва, 4 августа. Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет 2.0" (12+) подвела итоги промежуточного этапа приема заявок. 29 компаний, которые подали заявки с инновационными продуктами и технологическими решениями и прошли отбор в течение первых месяцев лета, стали новыми номинантами. Таким образом на сегодняшний день в конкурсе уже участвуют более 50 заявок от компаний из сферы ИТ, фармацевтики, медицины, электроники и робототехники, нефтегазовой отрасли, пищевой промышленности.

"Несмотря на условия карантина и почти полный онлайн-формат, премия этого года теперь имеет расширенный формат и ставит перед собой амбициозные задачи всероссийского конкурса", - сказал председатель оргкомитета Национальной премии "Приоритет" Виталий Расницын.

Прием заявок продлится до октября. В этом году представлено порядка 30 номинаций, в том числе новые: "Финансовые технологии", "Инновационные строительные материалы и технологии", "Энергоэффективность и энергосбережение", "Экология и природопользование", "Импортоопережение" и др. Голосование жюри и торжественная церемония награждения лауреатов назначены на вторую половину октября 2020 года в Москве.

Номинантами II этапа премии "Приоритет-2020" стали:

ООО "КэреМенторЭйАй": скрининг КТ ОГК на предмет патологических изменений, характерных для COVID-19. Номинация – "Преодоление" (за эффективное применение новых технологий в борьбе с пандемией). ООО "Нанолек": устройство для экстракорпорального очищения крови "Эфферон". Номинация – "Преодоление" (за эффективное применение новых технологий в борьбе с пандемией). ООО "ОКАПОЛ": инновационное производство модифицированных полимеров мощностью 5 000 т/год. Номинации – "Импортоопережение", "Прорывная технология". ООО "Политерм": геоинформационная система ZuluGIS (настольная ZuluGIS, серверная ZuluServer, вэб ZuluGIS Online и мобильная ZuluMobile версии) с модулями инженерных расчетов ZuluThermo, ZuluSteam, ZuluHydro, ZuluDrain, ZuluGaz. Номинация – "Информационные технологии". Zecurion (АО "СекьюрИТ"): система защиты информации от утечек — Zecurion DLP (Data Loss Prevention). Номинации – "Информационные технологии", "Импортоопережение". АНО "Лаборатории"Сенсор-Тех": умный помощник для незрячих "Робин" и устройство распознавания речи "Чарли". Номинации – "Медицина и здравоохранение", "Технологический стартап". ООО "К-СКАЙ": система предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении Webiomed. Номинации – "Медицина и здравоохранение", "Технологический стартап". ООО "Хоулмонт Самара": система электронного документооборота ТЕЗИС. Номинация – "Информационные технологии". ООО "Модум Лаб": программный комплекс "Immersive Simulations Platform". Номинация – "Информационные технологии". ООО "Электронные Офисные Системы (Софт)": система автоматизации учета документов архивного фонда организации "АРХИВНОЕ ДЕЛО". Номинация – "Информационные технологии". ООО "Новые Облачные Технологии" (бренд МойОфис): продукты МойОфис. Номинации – "Информационные технологии", "Импортоопережение". "САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛТД.": проведение первых в России работ по контролю над пескопроявлениями с помощью отечественного специализированного судна – ледокола. Номинации – "Трансфер технологий", "Импортоопережение", "Нефтегазовая отрасль". ООО "ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН": суперконденсаторный Pitch-UPS модели ШБП-480-25-Т. Номинации – "Электроэнергетика", "Импортоопережение". ООО "Центр конструкторско-технологических инноваций": комплекс предиктивной аналитики параметров технического состояния гидравлических турбин. Номинации – "Импортоопережение", "Технологический стартап". ПАО "Фармсинтез": профилактическая вакцина для защиты от COVID-19 (совместно с ИБХ РАН), НЕОВИР® – индуктор эндогенных интерферонов последнего поколения, современный синтетический лекарственный препарат. Номинации – "Фармацевтика и микробиологическая промышленность", "Преодоление". ООО “Бинарные Системы” (Резидент Фонда “Сколково”, дочернее предприятие ООО “Центр Нефтяных Технологий”): разработка технологии термогазохимического воздействия (разрыва) нефтегазонасыщенного пласта бинарными составами – ТГХВ БС. Номинации – "Нефтегазовая промышленность", "Энергоэффективность и энергосбережение". ООО "Сити-фермер": умные промышленные грибные и тепличные сити-фермы. Номинации – "Пищевая промышленность", "Технологический стартап". ПАО "МИКРОН": программно-аппаратный комплекс "Электронная проходная контроля и управления доступом" c датчиком измерения температуры тела по запястью. Номинации – "Программное обеспечение", "Электроника и робототехника", "Локализация производства", "Преодоление". ООО "АГРОСЕРВИС": автоматизированная система учета и регистрации животных "REGAGRO" и комплекс базирующихся на ней программ, которые интегрируются в государственные информационные системы ФГИС ВетИС и АИС АПК. Номинации – "Программное обеспечение", "Технологический стартап". ООО "Кнопка": сервис ведения бухгалтерии на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Номинация – "Программное обеспечение". ООО "Акронис-Инфозащита": Acronis Инфраструктура. Номинации – "Информационные технологии", "Импортоопережение". ООО "НТЦ МЗТА": программно-технический комплекс КОМЕГА. Номинации – "Информационные технологии", "Технологический стартап". ООО "Симбионикс": экзоскелет "Компаньон" - устройство для реабилитации людей, утративших частично или полностью двигательную функцию нижних конечностей. Номинации – "Электроника и роботехника", "Медицина и здравоохранение". ООО "ЗЕРЦ": многофункциональный лечебно-диагностический комплекс "Зерц Мультифанкши". Номинация – "Медицина и здравоохранение". ООО "Геосплит": создание цифровых моделей месторождений и подземных хранилищ углеводородов на основе мониторинга пластовых процессов с помощью квантовых маркеров. Номинации – "Нефтегазовая промышленность", "Высокотехнологический экспорт", "Импортоопережение". ООО "АТОЛ": АТОЛ Онлайн – онлайн-кассы для интернет-магазинов/АТОЛ Sigma – онлайн-кассы для ритейла, HORECA и сферы услуг. Номинации – "Интернет-решения", "Электроника и робототехника". ООО "ТестГен" (Ульяновский наноцентр ULNANOTECH инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО): генетическая тест-система "CoV-2-Тест" на определение коронавирусной инфекции COVID-19. Номинации – "Медицина и здравоохранение", "Преодоление". ООО “Труконф” (TrueConf): TrueConf Server. Номинации – "Информационные технологии"; "Телеком и связь". Российский центр гибкой электроники (входит в группу компаний "ТехноСпарк" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО): первое в России промышленное производство ключевых компонентов дисплеев и сенсоров на базе технологии тонкопленочной пластиковой электроники. Номинации – "Электроника и робототехника", "Прорывная технология".

Оргкомитет напоминает, что прием заявок на участие в Национальной премии "Приоритет" продолжается. Участниками конкурсного отбора могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии "Приоритет" достаточно подать заполненную заявку участника с сопровождающими документами и выслать ее на почту zayavka@prioritetaward.ru.

Компании, желающие побороться за звание самых технологичных и заявить о своих разработках и решениях как в промышленности, так и в IT, могут продемонстрировать свои достижения в повышении конкурентоспособности отечественной продукции, технологической модернизации производства, преодолении кризисных явлений и последствий или нивелирования пандемии.

"Премия "Приоритет" является общественно-значимым событием, стимулирует развитие производства отечественной высокотехнологичной продукции и способствует повышению конкурентоспособности нашей промышленности на внутреннем и внешнем рынках". Поддерживается ведущими СМИ и компаниями федерального значения.

Подать заявку можно на официальном сайте премии.

Оператор премии – НП "Центр развития общественных коммуникаций".

Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".

Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

Технологический партнер - ООО "Винтео".

Генеральный информационный партнер - ТАСС.

Организационная поддержка - Коммуникационная группа "Деловая лига".