Глава Иркутской области дал старт уборочной кампании в Приангарье

Иркутск, 4 августа. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил сельхозугодья, осмотрел парк техники одного из крупнейших в области многоотраслевых сельскохозяйственных предприятий СХ ПАО "Белореченское". Полевые работы предприятия обеспечивают 43 зерноуборочных и 12 кормоуборочных комбайнов, 15 широкозахватных почвообрабатывающих агрегатов, 11 картофельных и овощных комбайнов, 188 единиц автотранспортной техники.



В этом году предприятию предстоит собрать 116 тысяч тонн зерна, 22 тонны картофеля и овощей, 15,6 тысяч тонн маслосемян рапса, заготовить 162,5 тысяч тонн грубых и сочных кормов.



Благоприятные погодные условия позволили аграриям Иркутской области на неделю раньше приступить к уборочной кампании. В трех районах – Иркутском, Черемховском, и Усольском - начата уборка зерновых культур. Уже убрано свыше 400 гектаров, намолочено около 1,5 тысяч тонн зерна. Активно идет уборка кормовых культур.



По данным Минсельхоза области, всего предстоит убрать 417 тысяч гектаров зерновых. В ходе весенних полевых работ было внесено 30,2 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 23% превышает показатель прошлого года. Своевременно и в полном объеме проведена обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней растений. В этом году увеличена посевная площадь под элитные сорта семян – их доля в общей посевной площади составляет 26%. Это один из лучших показателей не только в СФО, но и в России. Также в регионе внедряются системы орошения. В профильном ведомстве считают, что все это будет способствовать увеличению урожайности и общего объема производства валовой продукции.



В беседе с аграриями Кобзев подчеркнул, что со стороны правительства Иркутской области принимаются значительные меры для поддержки сельхозпроизводства.



"Действуют около 10 мер господдержки сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством растениеводческой продукции. На сегодняшний день на поддержку растениеводства и проведение сезонных полевых работ уже выделено 522,5 млн рублей, в том числе 517,6 млн рублей – средства областного бюджета. В ближайшее время планируется направить 272 млн рублей на материально-ресурсное обеспечение уборочных работ. Снижать объемы финансирования агропромышленного комплекса не будем", - отметил врио губернатора.



В Иркутской области обновляется парк сельскохозяйственной техники. По данным на 4 августа, сельхозтоваропроизводителями приобретено на 67 единиц больше сельхозтехники, чем за аналогичный период 2019 года. В эту уборочную кампанию на поля выйдут свыше трех тысяч тракторов, более тысячи зерноуборочных и около 200 кормоуборочных комбайнов.



В ходе рабочей поездки глава региона Игорь Кобзев, руководители областного минсельхоза и СХ ПАО "Белореченское" также обсудили участие Иркутской области в федеральной программе по строительству или модернизации молочных животноводческих комплексов. На предприятии в этом году будет введен в эксплуатацию такой комплекс на 400 голов. Уже готов пакет документов для участия в отборе на софинансирование проекта из федерального бюджета.