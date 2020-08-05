Российские компании стали вдвое чаще переносить персональные данные в облака

Москва, 5 августа. Согласно аналитическим данным МТС, в первом полугодии 2020 года вдвое вырос спрос на сервисы для размещения персональных данных в облаке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса на услуги российских облачных провайдеров в числе прочих вызван требованиями 152-ФЗ "О персональных данных" и высоким уровнем безопасности крупных облачных хранилищ. Для хранения и обработки персональных данных российские провайдеры создают отдельные аттестованные сегменты облака.

Активнее всего облачные технологии используют представители ритейла (порядка 28% от всех пользователей), финансов (22%), промышленные предприятия (17%), а также транспортные и логистические компании (13%).

"В сторону облачных решений начали смотреть даже те, кто ранее об этом не задумывался. Компании переходят в облака, чтобы оперативно реагировать на перемены, которые становятся все быстрее и разнообразнее. В среднем на 30-35% нарастили потребление облачных ресурсов существующие клиенты #CloudМТS по итогам первого полугодия 2020 года. Мы прогнозируем устойчивый рост интереса к облачным услугам до конца 2020 года и далее", — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

По разным аналитическим данным, объём российского рынка облаков растет в среднем на 25-30% в год, соответствуя общемировым тенденциям. По прогнозам "ТМТ Консалтинг", объем рынка публичных облачных услуг вырастет на 27% по итогам 2020 года. К 2024 году этот рынок увеличится в 2,5 раза, достигнув 198 млрд рублей.