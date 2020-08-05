Эксперты обсудят будущее медицинского туризма в России

Москва, 5 августа. Круглый стол "Будущее медицинского туризма в России: новые возможности и тренды" состоится 6 августа в 15:00 по московскому времени в онлайн-формате. На мероприятии обсудят перспективы развития оздоровительного туризма в посткарантинный период. Организатором выступает экспертно-аналитическая платформа по здравоохранению Фонда Росконгресс – Фонд "Контент". Информационный партнер мероприятия – информационное агентство ТАСС.

Трансляция прямого эфира будет вестись на tass.ru, на официальных страницах ТАСС и портала "Будущее России. Национальные проекты" в социальных сетях и на YouTube-каналах Фонда Росконгресс и Фонда "Контент".

В мероприятии примут участие директор, Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России, главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, президент Российской Ассоциации Медицинского Туризма Игорь Платонов, президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов, генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин, главный специалист Минздрава России по санаторно-курортному делу Михаил Никитин, руководитель Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" Минздрава России Сабина Грин и другие.

"Сложившаяся эпидемиологическая ситуация во всем мире и та новая реальность, с которой мы все столкнулись, заставили людей переосмыслить отношение к своему собственному здоровью. За последнее десятилетие медицинский туризм не только прочно вошел в нашу жизнь, но и в дальнейшем будет стремительно набирать обороты. В данном случае у России имеется огромный потенциал, а уровень подготовки наших специалистов признаётся во всем мире", – отметил Платонов.

Участники встречи обсудят, какие меры необходимо принимать для развития сферы медицинского туризма в России, способы привлечения инвесторов для развития данной отрасли, какие постковидные туристические программы и тренды в России прогнозируются в качестве наиболее популярных, а также развитие каких национальных туристических дестинаций ожидается в первую очередь.

Возрастная категория 12+.