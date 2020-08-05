Влияние экологии на жизнь человека обсудят в рамках онлайн-конференции EcoGuild Talks

Москва, 5 августа. С 10 по 13 августа состоится первая всероссийская онлайн-конференция экологической направленности EcoGuild Talks. Ключевая тема – связь экологии с другими сферами жизни. Мероприятие пройдет на платформе Zoom. Организатором выступает ЭкоГильдия МГУ, экологическое объединение студентов Москвы. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив.

Программа онлайн-конференции разделена на четыре тематических блока: "Устойчивое развитие", "Новая экономика и инновации", "Городская среда и туризм" и "Просвещение".

Среди спикеров онлайн-конференции:

Елена Панова, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Денис Шулаков, первый вице-президент "Газпромбанк" (АО);

Наталия Киселева, заместитель министра образования Московской области, международный эксперт в образовании, топ-50 лучших учителей мира, координатор в России международного проекта CAP (Climate action project);

Татьяна Митрова, директор Центра энергетики Московской школы управления "Сколково";

Анна Хворостяная, кандидат экономических наук, PhD, ведущий научный сотрудник Центра стратегических исследований ИМИСС МГУ имени М.В. Ломоносова;

Роман Чуков, кандидат политических наук, председатель Совета Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив "Центр международного продвижения", помощник директора Фонда Росконгресс по молодежной политике, председатель Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС;

и многие другие.

В своей деятельности Фонд Росконгресс уделяет развитию экологии отдельное внимание. В деловых программах ключевых форумов, организуемых Фондом, этой теме традиционно выделяется отдельный трек. Одним из проектов, направленных на сохранение природных условий, является первый в России соколиный центр в Камчатском крае, реализуемый Фондом Росконгресс в рамках программы восстановления популяции редких птиц в регионах нашей страны. Кроме того, ежегодно при поддержке Фонда организуется спортивно-туристское событие "Ладога Фест", одна из миссий которого – привлечь внимание к развитию и экологии Ладожского озера и всего Приладожья. Экологические акции на побережье Ладоги проводятся два раза в год. В этом году фестиваль "Ладога Фест" проводится с 8 по 16 августа.

"Вопросы экологии и загрязнения окружающей среды – одни из важнейших для современного человечества. Сегодня, когда мир существует в условиях четвертой промышленной революции, когда в промышленности происходят значительные изменения под воздействием информационных технологий, необходимо активизировать совместные усилия для защиты нашей планеты. Убежден, что подобные узкоотраслевые конференции выступают катализатором для дальнейшей активной работы в этом направлении", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Важной задачей сегодня является формирование культуры нового человека, рационально подходящего к потреблению ресурсов, осознающего ответственность перед будущими поколениями за состояние природы и общества, т. е. мыслящего экологично. Часто люди считают экологию чем-то далеким, не связанным напрямую с их жизнью. Эта конференция – возможность показать российской молодежи, насколько тесна на самом деле эта связь", – считает координатор проекта EcoGuild Talks, руководитель отдела внешних связей ЭкоГильдии МГУ имени М.В. Ломоносова Эвелина Михалева.

Регистрация участников онлайн-конференции EcoGuild Talks проходит на платформе TimePad по ссылке.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте EcoGuild Talks.

Возрастная категория 12+.