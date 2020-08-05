Павильон "Грот" Музея-усадьбы "Кусково" получил реставрационно-строительного "Оскара"

Москва, 5 августа. Объект департамента культуры столицы — павильон "Грот" Музея-усадьбы "Кусково" — получил первое место в номинации "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования" на конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства", организованном департаментом градостроительной политики города Москвы. Конкурсная борьба велась в 12 номинациях, всего на получение наград претендовало 38 проектов.

Реставрация единственного в России сооружения, сохранившего уникальную "гротическую" отделку XVIII века, продолжалась в течение трех лет. Павильон до сих пор остается одним из самых интересных и необычных зданий Москвы, а проект его реставрации по праву заслужил высочайшую оценку экспертов конкурса.

В рамках реконструкции было наиболее полно восстановлено ракушечное убранство интерьеров павильона и скульптур римских богов, установленных в нишах по периметру здания. По сохранившимся образцам воссозданы штукатурное покрытие, богатый лепной декор и роспись внутренней отделки здания. Отреставрированы и позолочены сусальным золотом дверные и оконные металлические решетки; произведены вычинка и инъектирование кирпичных стен, сводов и перемычек. Кроме этого, осуществлен монтаж слаботочных систем: пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией, радиофикация, охранная сигнализация, видеонаблюдение; также проведены работы по благоустройству территории.

Павильон "Грот" находится в комплексе архитектурно-паркового ансамбля, задуманного графом Петром Шереметевым. Сооружение возводилось в середине XVIII века, когда мода на подобные постройки становится популярной во многих странах Европы. Кусковский "Грот" был построен по проекту крепостного архитектора Федора Аргунова.

По замыслу автора, павильон, выполненный в стиле рококо, должен был олицетворять две стихии — воды и камня. Архитектор использовал для отделки необычные материалы — цветное стекло и раковины моллюсков из 24 видов раковин тропических морей — Средиземного и Черного, а также Индийского, Атлантического и Тихого океанов. Украшением интерьера "Грота" в течение 14 лет занимался специально нанятый П. Шереметевым "гротических дел мастер" — немец Иоганн Фохт.

Павильон находится в юго-восточной части кусковского регулярного парка и входит в небольшой ансамбль с прудом и комплексом менажерей из пяти домиков. В настоящий момент площадь всего участка составляет 1256,0 кв. м; площадь помещений — 195,32 кв. м; площадь застройки — 561,38 кв. м.

Усадьба Кусково является единственным в Москве образцом регулярного парка с мраморными скульптурами, прудами и павильонами. До наших дней на территории сохранилось более 20 уникальных памятников архитектуры, среди которых Дворец, Голландский домик, Итальянский домик, Большая каменная оранжерея, павильон "Эрмитаж" и церковь. Теперь перед посетителями парка во всем великолепии предстает и уникальный павильон "Грот".

Конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства" проводится в Москве с 2000 года по 12 номинациям. В финале в номинации "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования" помимо павильона "Грот" Музея-усадьбы "Кусково" оказались еще три проекта: здание прачечной жилого дома Наркомфина, дворец боярина Троекурова (палаты XVI–XVII вв.) и Московский театр "Современник", подведомственный департаменту культуры столицы. В историческом здании театра в ходе реставрационных работ было создано комфортное театральное пространство для артистов и публики: был восстановлен наружный исторический облик здания, укреплен фундамент, заменена кровля, осуществлена реконструкция входной группы, заменены кресла в зрительном зале и оборудование сценической части.

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О конкурсе

Ежегодный конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства", проводимый департаментом градостроительной политики города Москвы, — уникальный в строительной сфере и не имеющий аналогов конкурс, целью которого является выбор лучших объектов, построенных в Москве. За 20 лет истории конкурс стал своеобразным "Оскаром" для инвестиционно-строительного сообщества Москвы.

Заявить проект на участие в конкурсе имеют право не только организации, выполнявшие строительные работы, но и любые другие участники, осуществлявшие инвестирование, проектные, архитектурные и другие функции при создании объекта.

Конкурс призван поощрить создателей лучших зданий и сооружений, а также привлечь внимание общественности и специалистов к использованию современных технологий в строительстве. Мероприятие способствует формированию благоприятных условий для инвестиционно-строительной деятельности в Москве, стимулирует рост профессионализма в отрасли и является важной составляющей реализуемой в столице градостроительной политики.

В этом году на получение награды претендовало 38 проектов. Наибольшее количество заявок и самая высокая конкурсная борьба велась в четырех номинациях: "Строительство многоквартирных домов повышенной комфортности", "Строительство объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения", "Строительство многоквартирных домов категории "стандартное жилье" и "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования".

При оценке проектов эксперты обращали внимание на многие факторы: функциональность инфраструктуры, гармоничность интеграции в уже существующую застройку, проектные решения с учетом земельного участка под строительство, ландшафтный дизайн, а также социальную и культурную значимость объектов. Одновременно с профессионалами проекты участников конкурса оценивали на четырех площадках москвичи: на сайте конкурса, на выставке конкурсных проектов, на портале "Активный гражданин" и в мобильном приложении "СтроимПросто".

Награждение победителей традиционно состоится накануне Дня строителя, 5 августа. Награды вручит мэр Москвы Сергей Собянин.