Новикомбанк предложил ряд инициатив по поддержке промышленности

Москва, 6 августа. Представитель Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, старший вице-президент Анна Лаврентьева приняла участие в заседании подгруппы "Инвестиционная политика и обеспечение доступности финансирования" Рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению "Промышленность", которое состоялось в формате видеоконференции. На заседании обсуждалась практика и перспективы применения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) и соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Руководитель подгруппы, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил востребованность механизмов поддержки инвестиционных проектов СПИК и СЗПК со стороны инвесторов. Запускаемый механизм СЗПК будет направлен на содействие реализации масштабных инвестпроектов в различных сферах экономики, в том числе путем предоставления преференций инвесторам на создание необходимой инфраструктуры. Совершенствование механизма СПИК направлено в первую очередь на поддержку высокотехнологичных проектов в промышленности, разработку и трансфер технологий.

Среди успешных проектов, реализуемых посредством СПИК и при участии Новикомбанка, можно отнести локализацию в России производства чешских тракторов ANT 4135F, который осуществляет Ковровский электромеханический завод (входит в Госкорпорацию Ростех). В рамках исполнения данного специального контракта, впервые в России развернуто производство универсального трактора второго тягового класса. Проект предусматривает создание компонентной базы, полностью произведенной на территории нашей страны, что снизит себестоимость машин.

Локализация производства тракторной техники решает сразу несколько важнейших задач. Это и государственные задачи, связанные с развитием и техническим оснащением агропромышленного комплекса, и масштабная диверсификация высокотехнологичных оборонных производств с увеличением доли гражданской продукции в общем объеме выручки.

Имея положительный опыт участия в проекте с использованием механизма СПИК, Новикомбанк, в ходе заседания подгруппы представил инициативы по дальнейшему совершенствованию механизмов привлечения долгосрочных инвестиций. Предложения Банка нацелены на повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий реального сектора экономики, а также на установление "заявительного" принципа отбора проектов на условиях, предложенных инвестором, для программ по выпуску гражданской продукции.

Инициативы Банка были рассмотрены членами подгруппы и включены в итоговый перечень предложений для дальнейшей проработки.

Об организации

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в ТОП-20 крупнейших банков России по размеру активов. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Вa3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.