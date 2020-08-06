Новикомбанк подвел первые итоги работы в период пандемии

Москва, 6 августа. Первое полугодие выдалось непростым для всей экономики — банковскому сектору пришлось работать в режиме форс-мажора. Многие банки испытали значительные сложности с переходом на новые форматы обслуживания клиентов и организацией собственной деятельности, что негативно сказалось на их операционных результатах. В это же время Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, не только не снизил темпы роста, но и показал двукратный рост прибыли по итогам шести месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание "Коммерсантъ" в статье "Рост против кризиса".

По итогам первого полугодия активы Новикомбанка выросли на 7,6%, опередив банковскую систему в целом. Основной драйвер роста бизнеса Новикомбанка — кредитный портфель, который увеличился в 2019 году на 30% и продолжает расти в 2020 году, уже вплотную приблизившись к отметке 400 млрд рублей, показав рост на 12% по итогам первого полугодия, что существенно превысило показатели банковской системы за указанный период. Таким образом, ни изменившаяся конъюнктура, ни вынужденный переход на новые форматы обслуживания клиентов, ни повышенная волатильность на рынках не оказали негативного влияния на работу банка.

В январе—июне банковский сектор заработал 630 млрд рублей, но 84% этой суммы пришлось на первый квартал. Второй квартал оказался провальным, в мае банки заработали рекордно низкую прибыль — всего 500 млн рублей. При этом Новикомбанк показал стабильность динамики прибыли.

По итогам первого полугодия Новикомбанк получил прибыль более 8 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2019 года на 49% и позволяет банку занимать лидирующую позицию по темпам прироста прибыли. Деятельность Банка характеризуется максимально эффективным использованием капитала: каждый вложенный акционером рубль направляется на выдачу 10 руб. новых кредитов промышленности.

Банк является важнейшим звеном финансовой системы госкорпорации "Ростех", которая содействует реализации национальных целей развития РФ в рамках выполнения национальных проектов на период до 2030 года. В изменяющихся условиях меры государственной поддержки становятся востребованными как никогда.

Одно из важнейших направлений работы Новикомбанка — поддержка предприятий по наращиванию производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Финансовую поддержку реализации этого направления оказывает Новикомбанк: по итогам 2019 года количество проектов по диверсификации достигло 87, объем предоставленного финансирования составил 275 млрд рублей.

Новикомбанк уже четвертый год сохраняет лучшее для отрасли соотношение издержек и доходов (показатель cost to income ratio), не превысившее по итогам отчетного периода 25%. Напомним, что приемлемым уровнем для банков является показатель не выше 40%, но многие игроки рынка стабильно превышают уровень 50%.

"Основные составляющие успеха Новикомбанка — это клиентоориентированный подход как центральный элемент стратегии, поддержка и заинтересованность акционера в развитии банка, системное целенаправленное наращивание собственных компетенций в отраслях присутствия банка, в том числе по интеграции в продукты банка инструментов государственной поддержки. Технологическое развитие исходит из необходимости предоставить максимально удобный и надежный дистанционный сервис как корпоративным, так и розничным клиентам банка. В целом не будет преувеличением сказать, что при ярко выраженной отраслевой специализации Новикомбанк сегодня представляет собой уникальный пример эффективного финансового института, обладающего продуманной бизнес-моделью, устойчивой к негативным тенденциям внешнего окружения, и успешным опытом ее реализации. Благодаря многолетнему сотрудничеству, использованию различных форматов финансирования, внедрению прогрессивных цифровых технологий и экспертного взаимодействия банк обладает настолько качественной экспертизой рынка, что может показывать отличные результаты даже в кризисных условиях", — отметила куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаша, председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.