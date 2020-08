Новые классы водно-моторного спорта дебютируют на чемпионате России

Москва, 6 августа. С 20 по 22 августа в Московской области на базе загородного клуба Malibu на Пироговском водохранилище состоится чемпионат России по водно-моторному спорту в классе аквабайк, а также в двух новых спортивных классах: мотосерфе и гидрофлайте, которые были зарегистрированы в Министерстве спорта РФ осенью 2019 года. Чемпионат России в гидрофлайте станет первым официальным национальным первенством в мире. Участие в первом соревновании сезона подтвердили сильнейшие атлеты страны.

В этом году Федерация водно-моторного спорта России (ФВМСР) впервые проводит чемпионат в акватории Пироговского водохранилища, на базе загородного клуба Malibu.

В аквабайке соревнования состоятся в трех дисциплинах: "фристайл" - демонстрация трюков, и в скоростных дисциплинах: "кольцевые гонки" (гонки с общим стартом) и "слалом" (заезд на время с участием двух спортсменов). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. Свое участие в чемпионате подтвердили лидеры российского и мирового рейтингов. В Skidivision это сильнейшие на сегодня российские спортсмены Эдуард Саркисян, Николай Архипов, Павел Колотовкин. Во фристайле главные фавориты – Сергей Чемезов, завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира 2019, и двукратный чемпион России Арсений Матанцев. В скоростных дисциплинах сидячих гидроциклов лидеры – победитель чемпионата Европы 2017 Дмитрий Цуков и бронзовый призер этих соревнований Александр Кабатов.

Двухлетняя работа по признанию гидрофлайта увенчалась успехом – ФВМСР первой в мире среди 58 стран-членов Международного водно-моторного союза (UIM) проведет официальный национальный чемпионат в этой дисциплине. Гидрофлайт (или флайбординг) представляет собой полет на доске, приводимой в движение реактивным потоком воды от аквабайка. Задача спортсмена – чисто выполнить максимальное количество разных трюков за ограниченное время.

Официальные соревнования по мотосерфу в России состоятся впервые, дисциплина была зарегистрирована в Минспорте осенью 2019 года. Мировые первенства по мотосерфу проводятся с 2015 года. Россия принимала этапы Кубка мира в Петербурге в 2017 году и в Казани в 2019 году. Мотосерф – это серфовая доска со встроенным в корпус мотором. Соревнования в этом классе будут проводиться в дисциплине "кольцевые гонки".

"Последние годы новые дисциплины водно-моторного спорта в России переживают рост. У нас есть результаты на международной арене, в два раза выросло количество участников титульных соревнований, увеличиваются скорости, высота прыжков и разнообразие исполнения трюков, появились детские аквабайки, позволяющие заниматься детям с 7-летнего возраста. Также мы стремимся развивать наш спорт как активный отдых и туризм во всех регионах страны. Как один из самых зрелищных на воде он часто задействован на праздниках и фестивалях в качестве показательной программы. В последние годы наши спортсмены принимали участие в Алых парусах в Петербурге, Днях города Москвы, Восточном экономическом форуме во Владивостоке, на Гидроавиасалоне в Геленджике и других крупных мероприятиях",- прокомментировал президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов.

Главный судья чемпионата России Евгений Ерухимов: "Спортсмены с нетерпением ждут этих соревнований. Впервые в истории встретятся так много дисциплин и классов на одной площадке. Самая любимая моя дисциплина – Skidivision GP1, и я надеюсь, что этот чемпионат внесет свою лепту в ее развитие".

"Мы рады поддержать зрелищный и мужественный водно-моторный спорт, который не терпит ошибок и трусости. Наши сотрудники и партнеры им давно увлекаются. До встречи в Malibu на празднике аквабайка", - сказал основатель North Star Media Илья Аксенов.

Соревнования пройдут с учетом всех требований Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

"В последние годы у нас сложился алгоритм системного проведения в аквабайке чемпионата и Кубка России, включая новые дисциплины. По итогам чемпионата в Malibu и следуя этой традиции мы планируем провести Кубок России в Тверской области, где поддержку нам оказывает губернатор Игорь Руденя", - отметил ​​​​​первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Андрей Краснов.

Возрастная категория 6+.

