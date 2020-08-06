Максим Увайдов обсудил с Игорем Кобзевым вопросы развития ветеринарной службы

Иркутск, 6 августа. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал заместителю министра сельского хозяйства РФ Максиму Увайдову о мерах поддержки сельхозпроизводителей в регионе. Встреча началась с разговора о состоянии дел в агропромышленном комплексе (АПК) региона.

Сейчас в области работают 179 сельхозорганизаций, 1600 крестьянских (фермерских) хозяйств. Одним из приоритетных направлений развития АПК глава региона назвал животноводство.

"Работа животноводов требует постоянного и эффективного взаимодействия с ветеринарными специалистами. Мы все хорошо понимаем, насколько эта деятельность важна для сохранения здоровья потребителей, продвижения сельхозпродукции на экспорт", – сказал врио губернатора.

В свою очередь, замминистра обратил внимание на необходимость параллельного расширения базы ветеринарной службы, учитывая темпы развития животноводства в регионе. Это продиктовано, в том числе, задачами по сохранению эпизоотического благополучия субъекта. Приангарье считается свободной территорией от таких инфекционных заболеваний, как туберкулез, бруцеллез, сибирская язва.

"Безопасная эпизоотическая обстановка - это одно из главных условий экономического развития сельского хозяйства. С нашей стороны планируется ввести новые меры поддержки по финансированию строительства в регионах ветеринарных пунктов. Это важно не только в экономическом плане, но и в социальном", - отметил Увайдов.

В ходе встречи рассматривались темы участия Иркутской области в федеральной программе комплексного развития сельских территорий, ввода в оборот неиспользованных земель. Стороны обсудили также вопрос утверждения "Ветеринарных правил осуществления идентификации и учета животных". Их внедрение позволит создать единую базу данных животных, вести контроль за их перемещением и выпуска безопасной продукции животноводства.

В рамках рабочего визита в Приангарье замруководителя Минсельхоза России также провел селекторное совещание по вопросу "Эпизоотическое благополучие территории Российской Федерации, реализация экспортного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей, координация работы государственной ветеринарной службы". Участие в нем приняли специалисты ветслужб Уральского и Сибирского федеральных округов, территориальных управлений Россельхознадзора, руководители профильных вузов. Помимо основных вопросов повестки совещания участники обсудили также тему развития аграрных вузов, внедрение в учебный процесс актуальной проблематики сельскохозяйственной отрасли.

Был отмечен положительный опыт правительства Иркутской области в организации работы по обеспечению эпизоотического благополучия при ликвидации последствий прошлогоднего паводка. По итогам совещания регионам было поручено разработать методические рекомендации по взаимодействию между субъектами Российской Федерации при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Сегодня Увайдов ознакомился и с материально-технической базой ветеринарной службы региона и посетил ряд сельскохозяйственных организаций.