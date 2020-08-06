РАНХиГС и Институт Гайдара проведут семинар о влиянии пандемии на развитие экономики

Москва, 6 августа. Центр изучения проблем центральных банков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 10 августа в 17:00 (мск) проведет общеакадемический онлайн-семинар "Влияние эпидемиологического кризиса на экономическое развитие".

Цель семинара — проанализировать первые уроки эпидемиологического кризиса и их влияние на тренды экономического развития России и США.

В последние месяцы Россия столкнулась с новыми вызовами из-за карантина, снижения спроса на экспорт и резкого падения цен на нефть. Для США последствия эпидемии также оказались серьезными: более 150 тыс. человек умерли от коронавирусной инфекции, в серьезном кризисе находится экономика.

В обсуждении примут участие ректор РАНХиГС Владимир Мау, помощник Председателя Правительства РФ Георгий Идрисов, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, профессор Бостонского университета Лоренс Котликофф.

Эксперты обсудят проблемы здравоохранения и экономики, фискальную и денежно-кредитную политику, лучшие примеры антикризисной политики и перспективы дальнейшего развития.

"Публичное обсуждение таких тем будет способствовать появлению новых подходов в понимании последствий процессов, с которыми столкнулся весь мир с началом глобальной пандемии коронавирусной инфекции. Опыт нынешнего кризиса нужно анализировать и использовать для того, чтобы мы могли эффективно бороться с последствиями подобных угроз в будущем", — отметил заведующий Лабораторией математического моделирования экономических процессов Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Андрей Полбин.

Онлайн-семинар организован Президентской академией и Институтом экономической политики им. Е.Т.Гайдара (ИЭП). Мероприятие пройдет на платформе Zoom, ссылку для подключения зарегистрированные участники получат в день семинара.

Зарегистрироваться, чтобы получить доступ на онлайн-семинар, можно на сайте РАНХиГС.

Возрастная категория 12+.

Справка

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации — крупнейшее учебное заведение в России. 54 филиала академии представлены в 8 федеральных округах РФ.

По всей стране в академии обучение проходят более 180 тыс. человек. РАНХиГС определена единственным исполнителем по программе подготовки и переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.

В учебном заведении разработаны уникальные программы подготовки государственных служащих для федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации. Свыше трети обучающихся по программам Master of Business Administration в России – слушатели РАНХиГС.