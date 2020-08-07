АО "Святогор" увеличило производство черновой меди на 1,6% до 43 тыс. тонн

ТАСС, 7 августа. По итогам шести месяцев 2020 года производство основного вида товарной продукции АО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, Красноуральск, Свердловская область) – черновой меди – составило свыше 43 тыс. тонн. Это на 1,6% превышает аналогичный показатель 2019 года, сообщили в пятницу в пресс-службе УГМК.

"Горный цех, осваивающий Северо-Западный участок Волковского месторождения, выполнил работы по горной массе в объеме 1,26 млн куб. метров, что превышает показатель аналогичного периода 2019 года почти на 40%. Объем выполненных вскрышных работ составил более 1,1 млн куб. метров и превысил показатель первого полугодия прошлого года на 51%. Для переработки на Красноуральской обогатительной фабрике (в составе АО "Святогор") подготовлено около 560 тыс. тонн товарной руды, что на 12% превышает план шести месяцев 2020 года", - сказано в сообщении.

В УГМК добавили, что Красноуральской обогатительной фабрикой переработано около 1,35 млн тонн сырья, что почти на 2% выше плана 2020 года и на 3,3% превышает показатель аналогичного периода 2019 года. На уровне плана выпуск медного концентрата, его объемы составили 82,5 тыс. тонн за отчетный период. Меди в медном концентрате выпущено около 17 тыс. тонн – 103,1% к плану. Цинкового концентрата за 6 месяцев текущего года произведено около 15 тыс. тонн – 107,6% к плану шести месяцев 2020 года. Цинка в цинковом концентрате выпущено более 7,5 тыс. тонн, это на 9,3% превышает плановые показатели января – июня текущего года. Выпуск железного концентрата составил около 122 тыс. тонн, что на 10,4% превышает план шести месяцев 2020 года и на 42,3% выше аналогичного показателя прошлого года.

О предприятии

ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди - ежегодно предприятие производит около 80 тыс. т черновой меди. В состав предприятия входит Волковский рудник, Северный медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тысяч сотрудников.