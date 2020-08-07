Эксперт: декарбонизацию следует внести в систему финансовых рисков нефтегазовых компаний

ТАСС, 7 августа. Климатическую повестку, связанную с декарбонизацией технологий нефтегазовых компаний, следует рассмотреть с точки зрения интеграции в систему финансовых рисков, сообщил директор по устойчивому развитию ООО "СИБУР" Максим Ремчуков на онлайн-конференции в рамках подготовки XI Тюменского нефтегазового форума (ТНФ).

Темой онлайн-конференции в рамках подготовки XI Тюменского Нефтегазового форума стала "Глобальная декарбонизация и энергобезопасность России: стратегия преодоления рисков".

"Сейчас есть тренд посмотреть на климатическую повестку с точки зрения интеграции этого в систему финансовых рисков. Здесь большое поле для деятельности", - сказал он.

Ремчуков добавил, что сейчас в компании видят большой запрос по климатической повестке, как от инвесторов, так и от потребителей. Более того, независимые рейтинговые агентства уже оценивают компании по таким параметрам и такой оценкой пользуютcя как инвесторы, так и клиенты.

Он отметил, что в предприятия "Сибура", которые занимаются превращением попутного газа в полимеры, обладают "продвинутыми" технологиями с точки зрения экологических стандартов.

"Это одно из направлений в части достижения карбоновой нейтральности и снижения карбонового следа. Компания здесь прилагает системные усилия", - добавил Ремчуков.

О ТНФ

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый Форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом. Форум проходит при поддержке правительства Тюменской области и министерства природных ресурсов и экологии РФ.