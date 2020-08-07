Администрацию Сургутского района признали самой эффективной в ХМАО - Югре в 2019 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) признали Сургутский район лучшим в 2019 году по эффективности работы местной власти. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации района со ссылкой на распоряжение губернатора Югры об утверждении результатов мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2019 году.

"В отчетном году лидерами, достигшими наибольших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа, являются: первые три муниципальных района - Сургутский, Белоярский, Нижневартовский; первые три городских округа – города Урай, Покачи, Мегион", - сообщили в пресс-службе.

В общем рейтинге Сургутский и Белоярский районы занимают первое и второе места, город Урай - третье. Далее идет Нижневартовский район, за ним города Покачи и Мегион. В десятку также вошли Нефтеюганский район, город Радужный, административный центр региона город Ханты-Мансийск и город Нижневартовск. В пресс-службе подчеркнули, что Сургутский район занял лидирующую позицию впервые за время существования рейтинга.

"Это, безусловно, успех. Командный успех всей администрации района. Это кропотливый и трудный путь - планирование, ежемесячный контроль за достижением запланированных целей", - сказал ТАСС глава администрации Сургутского района Андрей Трубецкой.

По его словам, положительная динамика отмечена в районе почти по всем более чем 40 показателям рейтинга. Наибольший рост - по количеству субъектов малого и среднего бизнеса, количеству занятых в этом сегменте, по собственным доходам в бюджет района. Имеет место рост по вводу нового жилья, при этом около 80% его было выкуплено под программу переселения из аварийного жилья, на что выделили почти 1,8 млрд руб. Также есть рост по вводу объектов соцкультбыта – Трубецкой отметил, что в соответствии с нацпроектом обеспеченность населения спортивными объектами должна достичь 50% только к 2024 году, а в районе она уже в 2019 году была на уровне 50,4%.

"Если удалось добиться успеха, это не значит, что мы будем почивать на лаврах и остановимся в развитии. У нас есть планы и на 2020 год, мы будем точно также ежемесячно отслеживать, выполнены или не выполнены плановые показатели. Это не случайность, это планомерный труд", - резюмировал Трубецкой.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.