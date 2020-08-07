Президентская академия получила дополнительные бюджетные места на программы бакалавриата

Москва, 7 августа. Президентская академия получила 44 дополнительных бюджетных места на программы бакалавриата в рамках исполнения поручения президента РФ о дополнительных контрольных цифрах приема в вузах. Все места, которые получила академия, будут распределены на региональную сеть – по филиалам РАНХиГС.

28 дополнительных бюджетных мест появятся на программах бакалавриата по направлению подготовки "Юриспруденция" по очной формой обучения, 6 мест – на очной форме по направлению "Социология и социальная работа". Еще по 4 дополнительных бюджетных места выделено на очно-заочную форму по направлениям "Юриспруденция" и "Экономика и управление" и 2 очно-заочных места – на бакалавриат "Политические науки и регионоведение".

В этом году по поручению президента РФ Владимир Путина в вузах страны увеличилось количество бюджетных мест. Председатель правительства России Михаил Мишустин в июне подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. В первую очередь новые бесплатные места появятся в учебных заведениях в регионах.

Справка

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации – крупнейшее учебное заведение в России. 54 филиала академии представлены в 8 федеральных округах РФ. По всей стране в академии обучение проходят более 180 тыс. человек. РАНХиГС определена единственным исполнителем по программе подготовки и переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. В учебном заведении разработаны уникальные программы подготовки государственных служащих для федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации. Свыше трети обучающихся по программам Master of Business Administration в России – слушатели РАНХиГС.

ТАСС является стратегическим информационным партнером РАНХиГС.