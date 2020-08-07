На форуме "Сильные идеи для нового времени" проведут вебинары по новой молодежной повестке

Москва, 7 августа. Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в сентябре в Сочи и позволит россиянам с активной гражданской позицией при поддержке АСИ и Фонда Росконгресс и партнеров реализовать свои идеи по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер.

Площадка объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального предпринимательства, НКО, образования, городской среды, а также представителей государства и общества для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов. Авторы топ-100 лучших идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам в финале Форума. Идеи, признанные лучшими в рамках Форума, обозначат вектор развития различных сфер как в отдельно взятых регионах, так и в масштабе страны в целом.

В июле на крауд-платформе был открыт прием сильных идей от инициативных граждан России. В августе началась работа по конкретным тематическим направлениям и трекам форума. Кураторами вебинаров по теме "Самореализация молодежи в креативных индустриях" в треке "Новая молодежная повестка" являются социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и ФГБУ "Роскультцентр".

Начиная с 7 августа на онлайн-площадках организаторов форума состоятся вебинары с лидерами креативных индустрий России. Первый вебинар "Как построить траекторию непрерывного обучения и развития личности в цифровом мире?" состоится 7 августа в 15:00. Сооснователь и идеолог Intelligent University Алексей Чугринов расскажет о том, как выбрать направление обучения, получить концентрированные знания, найти эффективные практики и сформировать собственный путь профессионального и личностного развития.

Даты и спикеры ближайших вебинаров

10 августа, 18:00 – Генеральный директор креативного агентства RED KEDS, создатель фестиваля креативных индустрий G8 Виталий Быков выступит с темой: "Что такое креативные индустрии и как построить свой карьерный путь в них".

11 августа, 15:00 – Алексей Ильин, координатор Всероссийской онлайн-мастерской разработки игр для обучения, посвятит вебинар теме: "Игрофикация обучения. Как использовать игровые механики для повышения результативности обучения".

12 августа, 15:00 – Николай Палажченко, искусствовед, арт-менеджер, один из основателей ЦСИ "Винзавод", куратор факультета "Арт-менеджмент и галерейный бизнес" в бизнес-школе RMA проведет вебинар "Как открыть галерею современного искусства в любом городе?".

13 августа, 14:00 - Генеральный продюсер "Фестиваля уличного кино" Александр Шеряков выступит с вебинаром "Создаем великий проект вместе. Несколько маленьких хитростей, которые помогут вашей некоммерческой инициативе захватить более миллиона зрителей в 67 странах".

Трансляции вебинаров будут проходить на сайте Фонда Росконгресс, в YouTube-канале "Росконгресс-ТВ", YouTube-канале Агентства стратегических инициатив, в официальном аккаунте Фонда Росконгресс в Facebook, официальном аккаунте социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциума в Facebook.

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