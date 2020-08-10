"Россети Урал" подвели итоги техприсоединений за I полугодие 2020 года

ТАСС, 10 августа. Энергетики компании "Россети Урал" присоединили в первом полугодии 2020 года 11 256 новых клиентов в Свердловской (включая Екатеринбург), Челябинской областях и Пермском крае на общую мощность 280 МВт. Об этом сообщили в понедельник в компании по итогам работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за январь-июнь.

"В этот период в подразделения электросетевую компанию, а также в дочернее общество – компанию "Россети Урал"-"Екатеринбург" (АО "ЕЭСК") поступило 19 862 заявки на технологическое присоединение, из которых порядка 84% относятся к льготной категории. Основной тенденцией продолжает оставаться спрос на технологическое присоединение в сфере индивидуального жилищного строительства", - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что за первое полугодие специалисты энергокомпании выполнили 241 договор по присоединению объектов малого и среднего бизнеса. В числе наиболее крупных потребителей, присоединенных к сетям энергокомпаний – предприятия ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", ФКП "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ", ООО "ЭК Маяк", ООО "РИВЬЕРА", ООО "Специализированный застройщик "Синара-Девелопмент", АО "ЮИТ Уралстрой".

"Затраты "Россети Урал" на строительство объектов техприсоединения с целью исполнения обязательств по договорам ТП в первом полугодии составили более 2,5 млрд рублей, включая затраты екатеринбургского дочернего общества", - отметили в компании.

Там добавили, что 99% от общего числа заявок на технологическое присоединение поступило посредством онлайн-сервисов. "В связи с эпидемиологической ситуацией с марта взаимодействие с клиентами энергетики компании "Россети Урал" осуществляют посредством онлайн-каналов коммуникации: на сайтах www.mrsk-ural.ru и www.eesk.ru функционирует сервис "Личный кабинет", работают и федеральные сервисы ПАО "Россети": портал электросетевых услуг "портал-тп.рф", мобильное приложение "Россети – личный кабинет", онлайн-сервис "Светлая страна", - добавили там.

"Сегодня в достаточно непростых внешних условиях мы продолжаем работу над выполнением обязательств по технологическому присоединению и совершенствуем клиентские сервисы. Сохраняется положительная динамика поступления заявок от клиентов в компанию. В основном – это заявки льготной категории заявителей. Например, при ставке в 550 рублей, которую оплачивает нам клиент за подключение до 15 киловатт, компания финансирует работы по техприсоединению в размере 99 тысяч рублей" – приводят в компании слова заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг компании "Россети Урал" Дмитрия Вялкова.

Он также подчеркнул, что компания ежегодно расширяет зону своей ответственности, осуществляя процедуру консолидации электросетевых активов для повышения управляемости электросетевым комплексом регионов присутствия. "Но при этом, в настоящий момент, в Челябинской области наши специалисты выполняют существенные и достаточно проблемные объемы накопленных обязательств частной электросетевой компании-банкрота "АЭС-Инвест", выполняя свою социальную функцию как крупнейшая электросетевая компании Урала и Прикамья. Теперь это уже наши обязательства, которые нам необходимо реализовать", - отмечает Вялков.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" - открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ОАО "МРСК Урала") - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.