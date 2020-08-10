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Благодаря госпрограмме в Челябинской области снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке за июнь составила 7,8%, что является историческим минимумом для региона

ТАСС, 10 августа. Жители Челябинской области во II квартале 2020 года оформили 8,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), общая сумма которых составила около 14 млрд рублей. По сравнению с I кварталом текущего года количество и сумма ИЖК увеличились на 4% и 3% соответственно. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке при этом за июнь достигла исторического минимума для Челябинской области, сообщается на сайте администрации Челябинской области.

На 1 июля общий объем задолженности южноуральцев по ипотечным кредитам вырос до 157,3 млрд рублей. При этом снизилась доля просроченной задолженности — на 1 июля она составила менее 1%.

По словам заместителя управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Натальи Кузьминой, которые приводит ресурс, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке за июнь составила 7,8%, что является историческим минимумом для Челябинской области. "Этому способствовали снижение Банком России ключевой ставки, а также государственная программа льготного ипотечного кредитования под 6,5%", - прокомментировала она.

С начала 2020 года средняя сумма ипотечного кредита южноуральцев не изменилась и составляет 1,6 млн рублей.

С инициативой снижения процентной ставки по льготной ипотеке выступил в мае губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", которое прошло под председательством полпреда в УрФО и министра строительства РФ, глава региона предложил снижать ставку по льготной ипотеке совместно с ключевой ставкой ЦБ РФ. "Мы уже говорили про президентскую инициативу – ипотеку под 6,5%. Она крайне востребована. <…> Но мы понимаем, что снижается ключевая ставка Центробанка, и было бы неплохо, если бы вместе с ней снижалась и ставка по ипотеке", – сказал он.

Как сообщил в конце июля министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, программа льготной ипотеки по ставке не более 6,5% может быть продлена после 1 ноября при условии ее востребованности у россиян.

"По этой программе уже есть заявления Минфина о том, что возможно это некий пузырь с точки зрения того, что не так много остается населения, кто готов даже под 6,5% сегодня брать [ипотеку], с точки зрения их реальных доходов. Но если этот продукт будет востребован и действительно будет влиять на рынок и на спрос, то, конечно, это будет фундаментом для дискуссии на площадке правительства по продлению этой программы", - сказал Якушев.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, отмечал, что решение по продлению программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью 2020 года. По словам Мишустина, также очень важным является продолжение направления снижения ставок.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал кабмин и Банк России поддержать индивидуальное жилищное строительство путем разработки удобных финансовых инструментов. Для этого Минстрой России разработал проект программы развития ИЖС, который проходит обсуждение с участием федеральных органов исполнительной власти и организаций. Целями программы является повышение доступности и качества жилья для за счет развития ИЖС и ипотечного кредитования ИЖС, а также создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).

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