АСИ и ВШЭ изучили международный опыт применения цифровых технологий в борьбе с COVID-19

Москва, 10 августа. Агентство стратегических инициатив совместно с экспертами Института стратегических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики изучили зарубежные практики по борьбе с коронавирусом с помощью цифровых технологий. Исследование провели в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени" (12+), который АСИ и Фонд Росконгресс проведут в сентябре в Сочи. Разбор практик проводился в соответствии с одним из направлений форума – "Новая технологическая политика".

Международный опыт преодоления коронакризиса позволил выявить самые эффективные векторы применения цифровых технологий против COVID-19 и главные тенденции новой технологической политики.

Цифровые технологии легли в основу многих инструментов по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями: за несколько месяцев пандемии появилось новое направление применения цифровых технологий – CovidTech. Среди ключевых направлений: мониторинг заболеваемости и прогноз распространения вируса, диагностика и телемедицина, обеспечение непрерывности процесса образования и удаленной работы, поддержка сотрудничества и кооперации, информирование и социальная поддержка граждан.

По мнению экспертов, основную поддержку в постковидный период получат такие технологические направления, как ИИ, 5G, инновационные медицинские технологии.

Полный текст исследования доступен в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (asi.ru) создана распоряжением правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет Президент России Владимир Путин.

Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.

Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, платформа для обмена лучшими практиками "Смартека", программа "100 городских лидеров", модель повышения инновационной открытости крупных компаний и платформа Национальной технологической инициативы.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.