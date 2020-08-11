ММК увеличил социальные расходы в первом полугодии на 40%

ТАСС, 11 августа. Расходы на благотворительность и социальные программы в Группе ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" за 6 месяцев 2020 года составили почти 1,5 млрд рублей, что более чем на 40% превышает аналогичные показатели предыдущего года, сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК". При этом доля самого комбината в общем объеме социальных и благотворительных затрат составила около 80%, достигнув 1,16 млрд рублей – на 54% выше, чем в первом полугодии 2019 года, отметили там.

За 6 месяцев 2020 года Группа ПАО "ММК" выделила средства на охрану здоровья сотрудников, реализацию лечебных программ и профилактику заболеваний (218,6 млн рублей), на компенсацию стоимости путевок работникам на санитарно-курортное лечение (100,4 млн) и организацию детского отдыха (27,3 млн), формирование принципов здорового образа жизни и популяризацию спорта и физкультуры (65 млн), социальную поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью и других нуждающихся в помощи граждан (240 млн).

На комбинате добавили, что в условиях пандемии коронавируса одинокие пенсионеры преклонного возраста, инвалиды и малообеспеченные граждане оказались в особо уязвимом положении. Поэтому по инициативе и при поддержке руководства ММК в Магнитогорске с апреля совместно с городской администрацией реализуется благотворительная программа "Мы вместе". Изначально программа была направлена на одиноких пенсионеров. "Председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников принял решение о расширении программы, и теперь среди получателей благотворительной помощи – и другие малообеспеченные и нуждающиеся граждане. Все участники программы, а их больше 25 тысяч человек, получают по месту жительства специально сформированные сертифицированные продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты", - сказано в сообщении.

В числе других направлений социальных инвестиций первого полугодия 2020 года в Группе ПАО "ММК" – стимулирование рождаемости, поддержка материнства и многодетных семей (выделено 39 млн рублей), организация культурно-массовой работы и содержание домов культуры (55,6 млн), обеспечение работников комбината горячим питанием (28,4 млн), жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства (67,7 млн).

Расходы на благотворительность

Значительная часть затрат на социальные цели в первом полугодии – расходы на благотворительность, отметили на комбинате. За 6 месяцев 2020 года они составили 633,8 млн рублей, из них около 580 млн составила доля материнской компании. "В ситуации опасной эпидемиологической угрозы по решению Виктора Рашникова компания выделила 500 млн рублей в качестве благотворительной поддержки противовирусных и социально направленных мероприятий в Магнитогорске. В числе реализованных мер социальной поддержки – приобретение необходимого оборудования для медицинских учреждений, доплаты медикам, работающим в зоне повышенного риска, закупки компьютерной техники для молодых педагогов Магнитки и школьников из малообеспеченных семей. Для магнитогорских детских садов, в которых работают дежурные группы, приобретены и установлены специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы. В детские дома и интернаты города поступили бесконтактные термометры", - сообщают на комбинате.

В общей сложности вложения Группы ММК в благотворительность и социальные программы в первом полугодии 2020 года составили 1 млрд 475,9 млн рублей, в том числе 1 млрд 160 млн рублей – затраты ПАО "ММК". "Масштабные и системные инвестиции ММК в развитие человеческого капитала, социальное партнерство, благотворительность и социальную инфраструктуру создают надежную основу для устойчивого развития города и региона", - отметили в управлении информации и общественных связей.