Тамара Гвердцители выступит на фестивале "Спасская башня"

Москва, 11 августа. Певица и композитор, народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители снова будет радовать своим завораживающим голосом зрителей фестиваля "Спасская башня" (0+). В этом году Гвердцители выступит в финале вечерних представлений (за исключением 3 сентября).

"Как и каждый год, в финале фестиваля у нас будет выступать сводный оркестр – он будет состоять приблизительно из тысячи человек. Помимо сводного оркестра, в этом году в финале у нас выступит Тамара Михайловна Гвердцители, она исполнит песню, которую пока мы будем держать в секрете. Эта музыкальная композиция тоже будет соответствовать основной теме Фестиваля – „75 лет – окончание войны“", – рассказал музыкальный руководитель фестиваля "Спасская башня", начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ — главный военный дирижер заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.

Гвердцители принимает участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" с 2015 года. В 2016 году в заключительном концерте она выступила в дуэте с постоянной гостьей фестиваля – легендарной французской певицей Мирей Матье. Звезды исполнили песню Жоржа Гарваренца на стихи Шарля Азнавура "Вечная любовь".

В юбилейном для фестиваля 2017 году певица подарила публике песню "Зажгите свечи" (музыка и слова Сергея Кузнецова) в сопровождении сводного оркестра. Композиция была посвящена памяти первого музыкального руководителя фестиваля генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Организаторы отмечают, что программа фестиваля "Спасская башня" – 2019, темой которого являлось сольное исполнение, была бы неполной без неповторимого тембра голоса Гвердцители. Певица исполнила сразу несколько композиций – "Молитву" (слова и музыка Булата Окуджавы) и "Виват, король!" (слова Юрия Рыбчинского, музыка Геннадия Татарченко). Аккомпанировал народной артистке Центральный военный оркестр министерства обороны России под управлением начальника оркестра заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2020 году пройдет с 28 августа по 6 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы – Красная площадь.

Информационное агентство России ТАСС выступает официальным информационным агентством XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Справка

В 10 лет Гвердцители стала солисткой знаменитого детского ансамбля "Мзиури". В 1980 году после успешного выступления "Мзиури" в культурной программе XXII летних Олимпийских игр в Москве она получила приглашение занять место солистки эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии.

1981 год принес Гвердцители первые победы в песенных конкурсах. В 1985 году на Всесоюзной фирме грамзаписи "Мелодия" выходит первая пластинка певицы "Музыка: поет Тамара Гвердцители". В 1988 году она стала обладательницей первой премии Международного конкурса вокальных исполнителей "Золотой Орфей" в Болгарии.

В 1991 году знакомство певицы с французским композитором Мишелем Леграном обернулось контрактом и первым ее концертом в парижской "Олимпии". В 1995 году состоялся концертный тур по США, кульминацией которого стало выступление в знаменитом "Карнеги-холле".