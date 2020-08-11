Пострадавшие от стихии жители Баяндаевского района Приангарья получат материальные выплаты

Иркутск, 11 августа. Жители Баяндаевского района Иркутской области, в котором 26 июля подтопило десятки домов, получат материальные выплаты. Такое решение принял глава региона Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.



Из общего числа пострадавших 122 человека имеют право на получение единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей. Еще 30 человек смогут получить по 50 тысяч: это выплата за утрату имущества первой необходимости.



"В общей сложности на выплаты требуется 2 миллиона 720 тысяч рублей. Поручаю в кратчайшие сроки выделить средства из резервного фонда и оказать помощь пострадавшим", - подчеркнул Кобзев.



Напомним, 26 июля неблагоприятные погодные условия на территории Баяндаевского района приняли аномальный характер. Скорость порывов ветра превышала 27,5 метров в секунду, за час выпала месячная норма осадков.



В итоге оказалось подтоплено более 70 жилых домов. Пострадали и социально значимые объекты: в Баяндаевской средней школе оказалась повреждена кровля, в детском саду "Солнышко" затопило подвальное помещение.



Все необходимые аварийно-спасательные работы были проведены за счет бюджетов поселений. Часть средств резервного фонда района планируется направить на ремонт кровли и окон школы.