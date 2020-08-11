Эксперты обсудили будущее медицинского туризма в России

Москва, 11 августа. Участники онлайн круглого стола "Будущее медицинского туризма в России: новые возможности и тренды" обсудили перспективы развития оздоровительного туризма в посткарантинный период. Организатором мероприятия выступила экспертно-аналитическая платформа по здравоохранению Фонда Росконгресс – Фонд "Контент". Информационный партнер мероприятия - информационное агентство ТАСС.

В мероприятии приняли участие начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, президент Российской Ассоциации Медицинского Туризма Игорь Платонов, президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов, генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин, главный специалист Минздрава России по санаторно-курортному делу Михаил Никитин.

"В последнее время интерес к медицинскому туризму сильно возрос. Сегодня в стране реализуются национальные проекты, выделяется финансирование, создаются координирующие центры, проводятся онлайн- и оффлайн-конференции. Есть опыт, которым мы можем делиться, Россия уже попадает в международные рейтинги, мы активно развиваем это направление и в ближайшем будущем займем свои уверенные позиции на международной арене", - отметил Платонов.

Помимо перспектив развития национальной отрасли медицинского туризма, на повестку были вынесены такие вопросы, как стимулирование внутреннего туризма в России и развитие национальных туристических дестинаций. Важным фокусом дискуссии стало состояние санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, а также стратегия развития данного направления в ближайшей перспективе с точки зрения увеличения туристическо-рекреационных потоков и проведения профилактических и реабилитационно-восстановительных мероприятий в период пандемии.

Трансляция прямого эфира велась на сайте tass.ru и портала "Будущее России. Национальные проекты", а также на официальных страницах ТАСС в социальных сетях и на YouTube-каналах Фонда "Контент" и Фонда Росконгресс.

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