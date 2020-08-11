Свыше 90 своевременных спецавтомобилей получит здравоохранение Челябинской области

ТАСС, 11 августа. Губернатор Алексей Текслер в понедельник осмотрел обновленный парк медицинской техники, закупленной для здравоохранения Челябинской области в рамках национального проекта "Здравоохранение". Это порядка 50 машин, в числе которых передвижные диагностические комплексы на базе автомобилей "Урал", "КамАЗ", "Садко Форвард", "Газель", а также реанимобили и машины скорой помощи, сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства. Всего в текущем году учреждения здравоохранения региона получат более 90 таких машин, добавили там.

"В этом году мы сделали упор на качество. Более половины машин не просто автомобили скорой помощи, это ФАПы, их в этом году будет 15, восемь уже работают в регионе. Также закуплены два современных диагностических передвижных центра с современными цифровыми флюорографами, маммографами. Это не просто автомобили скорой помощи – в них можно провести любую диагностику, оказать любую первичную помощь, сделать тесты", – приводят в управлении слова Текслера.

"Медики и водители, с которыми проговорил глава региона, отметили новизну и удобство закупленной автотехники. Машины и оборудование должны помочь сделать медицинскую помощь жителям области доступной", - сказано в сообщении.

Больницам области переданы в работу 28 реанимобилей, предназначенных для экстренной и специализированной помощи. Для Челябинска по решению главы региона в связи с возросшей нагрузкой из-за пандемии были куплены 20 современных автомобилей скорой помощи.

Финансирование отрасли на Южном Урале

Ранее в ежегодном обращении к депутатам областного Заксобрания Текслер отметил, что финансирование здравоохранения в регионе за счет местного бюджета в 2020 году увеличено практически на 4 млрд рублей, что почти на 25% больше, чем в прошлом году. Это позволит развивать первичное звено медицинской помощи, закупать новое медоборудование.

Также в этом году начнется проектирование ряда важнейших для области медицинских объектов. Принято решение о строительстве новой современной областной инфекционной больницы. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" все объекты социальной инфраструктуры, в том числе ФАПы и больницы, последовательно подключаются к широкополосному доступу в интернет, в области формируется единая среда цифрового здравоохранения, активно развивается телемедицина.

Вызовы медицине

Нацпроект прошел испытание коронавирусом. В своем отчете Госдуме глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация потребовала дополнительно выделить 170 миллиардов рублей на закупку медоборудования и перепрофилирование коек, выплаты врачам, поддержку региональных систем ОМС. Он также обратил внимание на то, что "в рекордный срок было развернуто 184 тыс. инфекционных коек, закуплено необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты". "Причем только дотации из федерального бюджета регионам на эти цели составили около 66 миллиардов рублей", - указал глава кабмина.

Реализация нацпроекта

Нацпроект "Здравоохранение" в целом идет в соответствии с графиками, однако ситуация с коронавирусом повлияет на некоторые целевые показатели. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС. По его словам, сложности могут возникнуть с теми показателями, которые напрямую зависели от количества госпитализаций и посещений медицинских учреждений, как, например, объемы профилактических осмотров или высокотехнологичной медицинской помощи.

"Двигаться планово, спокойно всегда лучше, но и отбрасывать опыт и ту ситуацию, с которой мы столкнулись, нельзя. Нацпроект "Здравоохранение" по большинству своих параметров, в том, что касается структурных изменений, продолжает двигаться. И в целом он сейчас идет в соответствии с графиками. Конечно, на определенные показатели ситуация с коронавирусом наложит свой отпечаток", - пояснил министр.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в нацпроект "Демография". В рамках реализации национальных проектов планируется более чем на четверть снизить смертность трудоспособного населения и на 19,6% — младенческую смертность. Потери от болезней кровообращения должны уменьшиться на 23,4%, от онкозаболеваний — на 7,8%. Реализация нацпроекта позволит к 2024 году увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет. В феврале 2020 года руководителем проекта был назначен Михаил Мурашко.