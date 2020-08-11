Context. Diana Vishneva объявляет финалистов конкурса молодых хореографов-2020

Москва, 11 августа. Определены финалисты конкурса молодых хореографов Context. Diana Vishneva этого года. Свои работы на вечере молодых хореографов 14, 15 октября на сцене "Гоголь-центра" в Москве и 18 октября на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге представят: Нурбек Батулла (Казань), Игорь Булыцын (Екатеринбург), Эрнест Нургали (Санкт-Петербург), Ольга Рыжкова (Воронеж) и Ирина Сергеева (Санкт-Петербург).

"В это непростое для всех и особенно для творческих людей время мы считаем необычайно важным провести наш конкурс молодых хореографов. Это прекрасная возможность и стимул для артистов, хореографов двигаться вперед, творить и не унывать. Мы восхищаемся одержимостью и преданностью творческих людей своим идеям, настойчивостью в достижении целей, и искренне благодарим всех, кто прислал заявки. Будем рады представить работы наших участников в Москве и Санкт-Петербурге", - отметила программный директор фестиваля Context. Diana Vishneva, куратор конкурса Анастасия Яценко.

Также на вечере молодых хореографов Context. Diana Vishneva по традиции будет показана работа победителя конкурса прошлого года — в 2019 им стал Кирилл Радев. Завершит вечер совместная постановка Павла Глухова, финалиста конкурса 2016, и артистов Челябинского театра современного танца под руководством Ольги Поны.

В этом году на конкурс поступило более 100 заявок из самых разных городов России и мира — от Южно-Сахалинска и Хабаровска до Кишинева и Франкфурта-на-Майне. Заявки принимались с февраля и до конца июня — фестиваль намеренно продлил сроки приема, чтобы дать возможность всем хореографам, желающим принять участие в конкурсе, но ограниченным в работе из-за непростой эпидемиологической ситуации, вернуться в репетиционные залы, собрать артистов, завершить и прислать свои работы.

Конкурс молодых хореографов — ключевое событие фестиваля Context. Diana Vishneva, цель которого — поиск, поддержка и развитие перспективных молодых талантов в мире современной хореографии. Принять участие в конкурсе могут хореографы из России в возрасте до 37 лет — опытные и начинающие, с профессиональным образованием и без. В 2020 году конкурс состоится в восьмой раз.

Финалистами и победителями конкурса Context в разные годы становились Владимир Варнава, Ольга Васильева, Лилия Бурдинская, Константин Кейхель, Ольга Лабовкина, Ольга Тимошенко, Константин Семёнов и другие, их имена сегодня знакомы всем, кто интересуется современной хореографией, они активно работают в России и за рубежом.

Финал конкурса молодых хореографов откроет программу фестиваля Context. Diana Vishneva в октябре 2020. Помимо показов спектаклей, фестиваль планирует провести в онлайн-формате Параллельную программу, включающую паблик-токи, встречи, лаборатории и мастер-классы от ведущих мировых деятелей театра, которые позволят заинтересованному зрителю и профессионалам расширить свои знания о театральном и хореографическом искусстве, глубже погрузиться в мир новой реальности.

Фестиваль представит кинопрограмму, подготовленную в сотрудничестве с Beat Films.

Context. Diana Vishneva проходит при поддержке министерства культуры РФ, департамента культуры Москвы, Фонда содействия развития балетного искусства Дианы Вишневой. Генеральный партнер — ПАО "Газпром". Официальные партнеры — группа ИЛИМ, отели Метрополь, Азимут.

Возрастная категория 16+.