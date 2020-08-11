Театральные субботы-онлайн продолжаются

Москва, 11 августа. До 1 сентября при информационной поддержке генерального партнера ТАСС продолжится еженедельный формат трансляций спектаклей из самых разных регионов страны - "Выходные с "Большими гастролями-онлайн". На карте ближайших показов в августе: Красноярск - Ульяновск. В концепции летней программы представлены постановки театров, участвующих в проекте впервые. Увидеть бесплатно трансляцию спектакля может каждый желающий, достаточно подключиться к прямому эфиру LIVE на официальных каналах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube, а также на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE или в соцсетях ТАСС.

Напоминаем, что масштабный гастрольный интернет-тур "Большие гастроли-онлайн" Минкульта РФ был создан 26 марта, когда все запланированные "Большие гастроли" театров отменились на период введения в карантинных мер и режима самоизоляции в РФ. Масштабный гастрольный онлайн-проект за время проведения 107 трансляций показал 112 спектаклей 82 театров из 48 регионов, включая русскоязычные театры соседних стран (республики Беларусь, Казахстан, Абхазия, Узбекистан). Зрительский охват "Больших гастролей-онлайн" достиг внушительных размеров и составил 25 567 335 просмотров спектаклей.

Записи программы сохраняются течение длительного времени, поэтому в YouTube и на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE16+ собрана в открытом доступе большая подборка - около ста трансляций спектаклей.

Расписание ближайших "Выходных с Большими гастролями-онлайн":

15 августа 19-00 - "Преступление и наказание", режиссер-постановщик Александр Огарев (г. Москва), Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина, 2 часа 27 минут, 16+. Экспертным советом премии фестиваля "Золотая маска-2018" внесен в список самых заметных спектаклей творческого сезона 2016-2017 года. В спектакле по роману Ф. М. Достоевского, пересекаются две линии из книги: линия земная - история человека, совершившего преступление, и линия мистическая - у человека всегда есть возможность прощения.

22 августа 15.00 - "Волк, коза и козлята" - музыкальный спектакль по пьесе Михаила Бартенева "Тук-тук! Кто там?" по мотивам сказки "Волк и семеро козлят", режиссер-постановщик - лауреат премии "Золотая маска" Владимир Бирюков, Ульяновский Театр Кукол им. народной артистки СССР В. М. Леонтьевой,48 минут, 6+.

Способы подключения к трансляции:

1. подписка на соцсети "Большие гастроли" для получения

уведомления о начале прямого эфира

- ВКонтакте

- Одноклассники

- Facebook

2. подписка на YouTube-канал "Большие гастроли" 16+

3. или на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE клик по кнопке "Интернет-трансляции"

После трансляции видеозапись сохраняется в соцсетях, на сайте и в YouTube-канале "Большие гастроли".

Генеральный информационный партнер - ТАСС

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