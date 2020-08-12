Гайский ГОК запустил в работу новый пресс-фильтр

ТАСС, 12 августа. На обогатительной фабрике ПАО "Гайский ГОК" (Гайский горно-обогатительный комбинат, ПАО "ГГОК", предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, город Гай, Оренбургская область) запущен в работу в пусконаладочном режиме пресс- фильтр Outotec LAROX PF 120|144 (Финляндия). Он предназначен для сушки медного и цинкового концентратов, сообщили в пресс-службе УГМК.

"Внедрение еще одного пресс-фильтра в технологический процесс позволит не только фильтровать необходимое количество концентрата, а и выводить в случае необходимости в ремонт или на ревизию имеющиеся фильтры без потерь производительности. В настоящее время оборудование работает в пусконаладочном режиме – сначала он был запущен на воде, а сейчас пробуем выпускать концентрат", - приводят в компании слова начальника обогатительной фабрики Дмитрия Семенова.

В УГМК отметили, что новое оборудование обогатителям отлично знакомо - два аналогичных пресс-фильтра LAROX работают на фабрике более десяти лет. "По мнению специалистов данные фильтры отличает низкие эксплуатационные затраты, получение сухого однородного кека, небольшая площадь установки. А главное - высокая эффективность работы, способность получать постоянный результат в различных технологических условиях и при этом простота в обслуживании", - сказано в сообщении.

На комбинате добавили, что ввод нового агрегата дает еще ряд важных преимуществ: наряду с повышением качественных характеристик по переработке руды, финский пресс-фильтр LAROX позволит полностью вывести из технологии сушки концентратов использование природного газа, сушильного барабана и двух дымовых труб, тем самым исключить выбросы в атмосферу продуктов горения, которые образовывались при сушке в сушильном барабане. Изменение технологии сушки концентрата также позволит демонтировать несколько единиц энергоемкого вспомогательного оборудования, снизить потребление воды, необходимой для работы сушильного барабана.

Работа пресс-фильтра осуществляется в автоматическом режиме с использованием блока управления, содержащего программируемые логические устройства, индикаторные лампы для всех операций. Предусмотрены все меры безопасности при работе оборудования. "К примеру, система датчиков остановит работу оборудования, если произойдет открывание дверей или задвижек пресс-фильтра. От подачи суспензии медного или цинкового концентрата через распределительные трубопроводы высокого давления в герметизированные фильтровальные камеры, до выхода концентрата из них с влажностью 7-8% проходит всего 10-15 минут. За это время пресс-фильтр выдает до 15 тонн сухого медного или цинкового концентрата", - рассказали на комбинате.

Как отмечает Дмитрий Семенов, производительность пресс-фильтров LAROX рассчитана с учетом того, что в перспективе Гайский ГОК увеличит годовую переработку руды с нынешних 9,5 млн т до 10. Работы по установке и монтажу фильтровального оборудования велись без остановки действующего производства, добавили на комбинате.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.