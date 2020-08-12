В Иркутской области планируют открыть Суворовское училище

Иркутск, 12 августа. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с председателем комитета Государственной Думы по обороне Владимиром Шамановым создание в Приангарье Суворовского училища.

Встреча состоялась 11 августа в правительстве области. В ней также приняли участие командиры воинских частей Иркутского территориального гарнизона.

Кобзев отметил, что комитет по обороне Госдумы проводит большую работу по законодательному обеспечению деятельности Вооруженных сил: принят ряд законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей, и эффект от реализации этих мер чувствуют в каждой воинской части Иркутской области.

Одной из главных тем встречи стала перспектива создания в регионе Суворовского училища. Кобзев отметил, что с просьбой открыть такое учебное заведение к нему обратились ветеранские общественные организации региона.

"На недавней встрече с президентом я выступил с такой инициативой, и Владимир Владимирович нас поддержал. Прошу вас также оказать содействие в вопросе создания Суворовского училища. Мы планируем реализовать проект к 2023 году", - сказал глава региона.

Шаманов подчеркнул, что комитет по обороне Госдумы готов Иркутской области в этом помочь.

"Вашу инициативу комитет полностью поддерживает. Я вчера проехал по городу, осмотрел фонды училища. В первую очередь, вам необходимо определиться с министерством обороны по поводу проектно-сметной документации и федерального софинансирования. Когда будет ПСД, нам будет проще отстаивать эту идею в бюджетной комиссии Государственной думы. Мы также готовы на нашей площадке организовать совместное совещание по этой теме с представителями других комитетов", - отметил Шаманов.

Стороны также обсудили перспективы строительства жилья для военнослужащих, вопросы поддержку военных пенсионеров, взаимодействия с общественными организациями. Игорь Кобзев подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание военно-патриотическому воспитанию, действует более 3,5 тысяч общественных организаций этой направленности. Созданы два кадетских корпуса.