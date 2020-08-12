В период пандемии на поддержку МСП в Югре было направлено свыше 1,5 млрд рублей

ТАСС, 12 августа. В период пандемии на поддержку малого и среднего бизнеса в Югре было направлено свыше 1,5 млрд рублей, прямую финансовую поддержку получили более 20 тысяч субъектов предпринимательства. Об этом сообщили ТАСС в Фонде поддержки предпринимательства Югры, который наряду с Югорской региональной микрокредитной компанией и другими окружными институтами поддержки бизнеса непосредственно занимался этой работой.

"В частности, Фонд в разгар пандемии продолжал выступать в качестве поручителя для бизнесменов, берущих кредиты в банках — многим предпринимателям это позволило получить жизненно необходимые ресурсы для пополнения оборотных средств, выплаты зарплат сотрудникам", - сказано в сообщении фонда.

Усилия окружных властей

Губернатор Югры Наталья Комарова ранее заявляла, что в ближайшее время в округе возобновит работу ряд организаций и учреждений. Это было озвучено в ходе заседания оперативного штаба региона, на котором обсуждались предложения бизнес-сообщества округа для отдельных сфер, разработанные самими предпринимателями. По итогам встречи глава региона приняла решение об открытии с 17 августа предприятий общепита, спорта и дополнительного образования.

"Сегодня приму решение о возобновлении занятий физической культурой и спортом с соблюдением установленных норм площади залов, бассейнов, физкультурных и спортивных мероприятий и всех других условий, которые включены в протокол безопасности. А также организаций, оказывающих услуги общественного питания на открытом воздухе, сезонных объектов общественного питания - кафе, веранды, террасы", - сказала Наталья Комарова во вторник на встрече с бизнес-сообществом.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Среди мер финансовой поддержки предпринимателям в фонде особо отметили компенсацию банковской процентной ставки, поручительство по программе "Гарантия", компенсацию лизинговых платежей и компенсацию затрат по первоначальному взносу, компенсацию банковской процентной ставки. Деятельность фонда осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".