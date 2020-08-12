Резидент индустриального парка "Богословский" начал строительство производственного здания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. Резидент индустриального парка "Богословский", расположенного на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск на севере Свердловской области, начал строительство производственного комплекса по выпуску композиционного пигмента на основе безотходных технологий. Как сообщили в среду региональном департаменте информполитики, возведение производственного корпуса площадью 1,2 тысячи кв. метров планируется завершить до конца 2020 года.

"Реализация проекта предполагает создание 20 рабочих мест, а также переработку в товарную продукцию отходов глиноземного производства в Краснотурьинске – красных шламов. Это позволяет решать задачи, обозначенные в национальном проекте "Экология". Важно, что технология утилизации техногенных отходов методом термической обработки с последующим получением пигментов – уникальная разработка компании "Химколор", – приводят в департаменте слова заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Юлии Курносенко.

Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Максим Прачик уточнил, что до конца года компания планирует выйти на выпуск 864 тонн продукции. С вводом в эксплуатацию производственного комплекса и переходом на серийное производство объемы возрастут до 10 тысяч тонн в год.

"Управляющая компания передала в аренду резиденту Богословского земельный участок на льготных условиях. Дополнительно, "Химколор" пользуется налоговыми преференциями, которые дает статус резидента территории опережающего социально-экономического развития. Для нас особенно ценно, что резидентами индустриального парка становятся местные компании из Краснотурьинска. Применение собственных ноу-хау позволит им укрепить позиции на российском рынке и составить серьезную конкуренцию импортируемым аналогам", – сказал Прачик.

В департаменте напомнили, что под патронатом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе осуществляется системная поддержка преференциальных территорий, как базы для реализации инвестиционных проектов.

Об индустриальном парке

Индустриальный парк "Богословский" - один из самых инвестиционно привлекательных объектов в Свердловской области. Главный актив Корпорации развития Среднего Урала на севере Свердловской области, где представлены инновационные компании. Имеет полностью завершенную инфраструктуру строительства. Проект по его созданию реализуется при поддержке КРСУ на территории опережающего социально-экономического развития Краснотурьинск - первой на Урале, реализуемой в городе Краснотурьинске на севере Свердловской области. В 2019 году индустриальный парк "Богословский" по инициативе КРСУ прошел процедуру аккредитации Министерства промышленности и торговли России и внесен в федеральный реестр индустриальных парков.

О ТОСЭР

Территория опережающего развития "Краснотурьинск" создана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации в 2016 году. Часть зарегистрированных здесь компаний также являются резидентами индустриального парка "Богословский", эта площадка имеет внешние и внутренние инженерные сети, обеспечена энергоресурсами и благоустроенной территорией.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.