В РАНХиГС прошла онлайн-конференция о влиянии коронавируса на развитие экономики

Москва, 12 августа. Онлайн-конференция, посвященная обсуждению первых уроков мирового эпидемиологического кризиса и его влияния на глобальные тренды экономического развития, состоялась 10 августа. Мероприятие было организовано РАНХиГС совместно с Институтом Гайдара.

В онлайн-семинаре приняли участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, помощник председателя правительства РФ Георгий Идрисов, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, профессор Бостонского университета и руководитель международной лаборатории Института Гайдара Ларри Котликофф и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Модератором дискуссии выступил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Открывая мероприятие, Мау отметил, что ключевой вызов, с которым сталкивается сейчас мир, связан с глобальной конкуренцией и выдвижением на первый план управленческих компетенций.

"В условиях развития современных технологий государства и бизнес конкурируют не дешевизной рабочей силы или обилием природных ресурсов, а качеством и эффективностью моделей управления", — сказал Мау.

Идрисов согласился, что в условиях пандемии власти разных стран оцениваются гражданами прежде по тому, как им удается противостоять распространению COVID-19.

"Можно уверено говорить, что Россия справляется с пандемией лучше многих других стран, о чем свидетельствуют и низкая летальность, и высокий уровень адресной социальной поддержки, и скорость восстановления экономики и социальной сферы", — считает Идрисов. По его словам, правительству пришлось принимать множество сложных решений, причем все меры осуществлялись "с опорой на фактические данные, в основе которых лежала агрегированная статистика, текущая оценка ситуации и прогнозы ее развития".

По мнению профессоров Котликоффа и Сакса, реакция властей США на поставленные пандемией вызовы оказалась недостаточно эффективной. Сакс констатировал, что США остаются лидерами как по числу зараженных COVID-19, так и по количеству умерших в результате эпидемии. Кроме того, по его словам, США оказались в ситуации глубокого экономического кризиса: около 15 млн человек потеряли работу, пятая часть компаний обанкротилась, увеличился бюджетный дефицит и внешний долг страны. Коронакризис, по его словам, также усугубил разрыв между богатыми и бедными, привел к новому витку обострения социальных проблем.

"У нас нет национальной политики по сдерживанию эпидемии, меры, в основном, принимаются на локальном уровне отдельных штатов, и они не всегда эффективны", — отметил профессор Сакс, выразив надежду на то, что разработка эффективной вакцины в конечном счете сможет изменить ситуацию.

Котликофф согласился с тем, что если бы в США были предприняты такие же системные меры, как в Европе, то победить инфекцию в США можно было бы гораздо быстрее. Он также отметил успехи России в разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Профессор напомнил об историческом эпизоде, когда советские ученые разработали вакцину против полиомиелита в 50-е годы XX века. Тот факт, что СССР поставил в США эту вакцину, спас "большое количество жизней, избавив нас от серьезных проблем в области здравоохранения", считает Котликофф.

Кудрин заявил, что ключевыми проблемами для России являются фундаментальная зависимость экономики от нефтяной ренты, низкие темпы роста ВВП (в среднем 1% в год за последнее десятилетие), отставание по показателю производительности труда в два раза от развитых стран и дисбаланс в территориальном развитии страны, связанный с отсутствием крупных экономических центров и городских агломераций вне Москвы и Санкт-Петербурга.

Он также обратил внимание на временное усиление роли государства в экономике, которое в качестве меры поддержки будет входить в акционерный капитал предприятий пострадавших отраслей.

Руководитель Счетной Палаты считает, что для России принципиально важно проведение структурных реформ, акцент на развитии человеческого капитала, а также "поворот к экономике знаний, технологиям, инновациям". Кудрин особо подчеркнул, что рост расходов на образование и здравоохранение должен стать одним из приоритетов бюджетной политики государства. Цифровизация производства, использование big data и внедрение технологий искусственного интеллекта могут заменить нефть и стать драйвером экономического роста страны в ближайшие 5-7 лет, считает глава Счетной палаты. В то же время он отметил, что существование компаний, способных внедрять такого рода технологии, не стало пока "общим трендом" для России, несмотря на отдельные успешные примеры.

Аузан представил свое видение текущего кризиса с точки зрения исторической ретроспективы, сравнив его с эпидемией чумы в период Средневековья. Он оценил эпидемию как кризис цивилизационный, который может привести к глобальным институциональным сдвигам и изменению траектории развития мирового сообщества.

"Сложилась ситуация, когда 3 миллиарда людей в мире оказались заперты в карантине на два месяца, и это важный эксперимент, который происходит в отношении ценностей и этических предпочтений", — считает Аузан.

По его словам, сам факт вынужденной изоляции поставил под сомнение очень многие вещи, от научных парадигм до эффективности систем здравоохранения и ценностей демократии. Аузан полагает, что необходим баланс между превращением цифровых активов в драйвер развития и разумной поддержкой наиболее пострадавших отраслей, прежде всего, малого и среднего бизнеса.

В заключение семинара выступил ректор РАНХиГС Владимир Мау. По его словам, эпидемия коронавирусной инфекции приведет к изменению расстановки сил в мировой экономике и повлияет на ход человеческой истории.

Запись трансляции онлайн-семинара "Влияние эпидемиологического кризиса на экономическое развитие" доступна по ссылке.

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