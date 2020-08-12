В Приангарье школьников начальных классов обеспечат горячим питанием с 1 сентября

Иркутск, 12 августа. В Иркутской области с 1 сентября учащихся младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Это стало известно 12 августа в ходе совещания о подготовке к новому учебному году, которое состоялось в лицее №1 областного центра. Его провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.



"Иркутская область уже включена в список регионов, которые получат федеральное финансирование на организацию горячего питания школьников младших классов в этом году. Средства будут направлены в те школы, у которых Роспотребнадзор подтвердил наличие необходимых условий, их более 800. Образовательные учреждения, где пока не решены проблемы с пищеблоками, будут финансироваться из областного бюджета. Таких школ около 50", - отметил глава региона.



Также решается вопрос об обеспечении школ пищеблоками, разработан проект дорожной карты, куда включены проведение ремонтных работ, закупка необходимого оборудования. Для сельских территорий будут приобретены модульные школьные столовые. Общая сумма затрат составит более 1 млрд 633 млн рублей.



На совещании был затронут и вопрос подготовки к учебному году. Приемка школ идет полным ходом. Специалисты оценивают готовность 2083 учреждений образования. Проверку планируют завершить до 20 августа.



"Учебный год начнется в штатном режиме, но с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм. Будет проводиться дезинфекция помещений и термометрия на входе, образовательные учреждения оснастят антисептиками и обеззараживателями воздуха. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в котором будет проходить обучение по всем предметам. К сожалению, общей массовой линейки не будет: таковы эпидтребования", - подчеркнул исполняющий обязанности губернатора.