Министерство обороны построит Суворовское училище в Иркутске

Иркутск, 12 августа. В Иркутской области с рабочим визитом 12 августа побывал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Вместе с исполняющим обязанности губернатора региона Игорем Кобзевым глава министерства посетил Иркутский авиационный завод, а также обсудил вопрос строительства Суворовского училища.

Министр проверил выполнение гособоронзаказа на заводе: ознакомился с работой цеха производству и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130.

"На заводе идет переоснащение оборудования, появляются новые производственные площади. У нас контракты на следующий год по ремонту Су 130 и Як-130 на 7,2 млрд рублей. Хотели убедиться, что они будут выполнены. Также принято решение о заключении двух дополнительных контрактов на производство 21 самолета Су-30СМ2 и 25 самолетов ЯК-130", - сказал Шойгу.

На состоявшемся затем совещании в числе обсуждавшихся вопросов было и строительство в Иркутской области Суворовского училища. Напомним, что ранее с таким предложением к президенту обратился глава региона.

"Такое решение принимаем. Теперь надо определиться по месту, коммуникациям и инфраструктуре. Это задача правительства региона. Все остальное сделаем мы. И сделаем качественно. Иркутск дорог мне. Хотелось бы, чтобы и здесь, в Сибири появилось достойное учебное заведение для подготовки будущих офицеров. Не только для армии России, флота, но и для других структур. Уровень образования, которое дают сегодня наши суворовские и нахимовские, президентские и кадетские училища – один из самых высоких", - подчеркнул министр.

Врио губернатора отметил, что в качестве основной площадки под строительство учебного заведения рассматривается территория бывшего Иркутского военного авиационного инженерного училища.

"Мы провели экспертизу. Сейчас есть возможность провести реконструкцию и капитальный ремонт имеющихся зданий. Со своей стороны правительство Иркутской области включает в бюджетное финансирование все коммуникации. Создана рабочая группа, которую возглавляет председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. В ближайшие дни в Иркутск прибывают специалисты Минобороны, и мы начинаем планомерную подготовку к реализации проекта", - сказал Кобзев.

Он также сообщил, что с Шойгу достигнута договоренность о передаче Иркутской области пяти вертолетов, которые могут быть использованы в санавиации.

После завершения работы на оборонном предприятии Сергей Шойгу и Игорь Кобзев почтили память жертв авиакатастрофы 1997 года во Иркутске-2 и возложили цветы к мемориалу, установленному на месте крушения самолета "Руслан". Сергей Шойгу тогда занимал пост главы МЧС и лично руководил спасательными работами.