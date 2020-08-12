Экологическая программа Фонда "Сколково" станет первым шагом на пути к "зеленой" экономике

Москва, 12 августа. Пресс-конференция, посвященная запуску первой экологической программы Фонда "Сколково" GreenTech Startup Booster, состоялась 12 августа. Проект организован при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России и министерства строительства и ЖКХ России совместно с экологически ориентированными российскими и международными компаниями.

Цель уникальной для России экологической программы GreenTech Startup Booster — внедрение "зеленых" технологий в ключевых отраслях промышленности, поддержка стартапов и зрелых разработок компаний, работающих в сфере экологии, консолидация бизнеса, науки и государства в решении экологических проблем, но самое главное — реализация глобальной модели устойчивого развития общества. Отбор в GreenTech Startup Booster продлится до декабря 2020 года, заявки принимаются до 3 октября. После этого до марта 2021 года для лучших проектов планируются пилотные внедрения.

На международной арене мероприятию окажут поддержку партнеры: WIPO Green, Climate-KIC, International Association of Science Parks (IASP) и Sustainable Development Solutions Network (SDSN). С российской стороны проект поддержат АНО "Национальные приоритеты", Агентство инноваций Москвы, АО "МСП Банк", "Зеленый патруль", "Деловая Россия", Московский инновационный кластер, Торгово-промышленная палата РФ, Фонд содействия инновациям, Фонд "Русский углерод", Российское экологическое общество и ряд других организаций, заинтересованных в развитии экологических технологий в России.

Программа предназначена для компаний, имеющих разработки в стадии готовности от опытного образца до промышленного производства. Тематика решений привязана к основным задачам промышленности в области экологии и устойчивого развития как по текущим вызовам, так и по задачам перспективного развития (снижение углеродного следа и выбросов парниковых газов, повышение эффективности очистных сооружений по воде и воздуху, утилизация отходов и т. д.).

Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заострил внимание на глобальности проблемы экологии и ее значимости в контексте устойчивого развития общества, а также на экономических аспектах внедрения "чистых" технологий.

"Экологическая повестка — один из приоритетов в работе инновационного центра. Более 300 наших резидентов уже реализуют проекты, связанные с этим направлением. Многие из них работают на конкурентном рынке, их общая выручка в 2019 году составила почти 7 млрд рублей. Сегодня пришло время не просто поддерживать отдельные компании, а осуществить полноценный проект с бизнес-партнерами. Поиск современных высокотехнологичных решений по такому социально значимому и актуальному на сегодняшний день направлению — непростая задача. И ее выполнение невозможно без участия ведущих российских вузов, крупнейших отечественных и международных корпораций. Уверен, совместно нам удастся реализовать самые амбициозные планы в области экологии", - отметил Дворкович.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов сообщил, что видит задачу государства в том, чтобы обеспечить налоговые и другие меры финансовой поддержки экологичным компаниям. Это уже не требования корпоративных правил — это требования общества. По проектам "Внедрение НДТ" и "Чистый воздух" с предприятиями заключено 33 четырехсторонних соглашения на сумму более 420 млрд рублей, в соответствии с которыми реализуются проекты по снижению выбросов вредных веществ в окружающую среду.

"Программа акселератора GreenTech Startup Booster — очень своевременная и востребованная инициатива. Минприроды ее активно поддерживает. Нам объективно нужна площадка для поиска новых решений в отношении ликвидации вреда окружающей среде от производства. Такая программа важна для реализации нацпроекта “Экология”, ключевого инструмента политики в сфере охраны окружающей среды, конечная цель которого — переход к “зеленой” экономике", - сказал Храмов.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров рассказал о том, что предпринимает Минстрой РФ в рамках реализации нацпроекта "Экология". В соответствии с поставленной правительством задачей нужно улучшить качество воды с 50 до 90,8 %, построить или реконструировать свыше 2 тыс. объектов.

"Экология — главный фактор комфортной городской среды. У нас есть задача, поставленная президентом: в 1,5 раза улучшить его по сравнению с 2018 годом. Городская среда — это вода, воздух, парки и скверы — все, что нас окружает. Поэтому очень востребованы технологии мониторинга окружающей среды и другие решения в рамках smart city. Уверен, все, что будет обсуждаться в рамках GreenTech Startup Booster, поможет нам улучшить жизнь граждан", - подчеркнул Егоров.

Вице-президент Фонда "Сколково" Олег Дубнов рассказал о том, что идея экологической программы появилась около полугода назад. Все началось с визита руководства компании "Сибур", открывшей в "Сколково" современный научно-исследовательский центр, в лаборатории компании "Хеликс", также расположенные в "Сколково". Работу акселератора было решено разделить на шесть блоков: снижение негативного воздействия на воду, воздух и землю, чистая энергия, мониторинг окружающей среды, а также человек и окружающая среда.

"Мы нацелены на то, чтобы собрать стартапы с проектами, готовыми как минимум к пилотной реализации в течение года. Предпочтение отдается юридическим лицам, чтобы ускорить процесс внедрения технологии. Заявки принимаются от российских и международных компаний. Ожидается, что их будет более 500, в ноябре отберут 50 проектов, из которых на финальном этапе в декабре индустриальные партнеры выберут 20 лучших для реализации пилотных проектов. Сейчас нас поддерживают два министерства. Надеемся, что к ним присоединятся и другие заинтересованные государственные структуры", - прокомментировал Дубнов.

Индустриальные партнеры GreenTech Startup Booster смогут провести пилотные испытания и внедрения для финалистов программы на своих площадках самостоятельно либо при поддержке Фонда "Сколково". Финалисты также смогут стать участниками "Сколково" с возможностью получить пятимиллионный грант на реализацию пилотного проекта.

Свое участие в программе в качестве индустриальных партнеров уже подтвердили российские компании "Сибур", НЛМК, Helyx, "Северсталь", "Татнефть", "Газпромнефть", ТМК и зарубежные лидеры в формировании экологической повестки ENEL, EDF, TOTAL. Ведущие российские вузы РХТУ имени Д. И. Менделеева, МИСиС, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, МФТИ, ЛГТУ, МЭИ, УГНТУ выступят в качестве научных партнеров.

Сайт программы GreenTech Startup Booster: https://greentech.sk.ru/.