Прибыль Новикомбанка по РСБУ за 6 месяцев составила 8,2 млрд рублей

Москва, 12 августа. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за первое полугодие 2020 года. Целенаправленная работа по расширению обслуживания ведущих промышленных предприятий страны, формирование качественного кредитного портфеля позволили банку по итогам отчетного периода получить чистую прибыль в размере 8,2 млрд руб.

Положительный финансовый результат достигнут несмотря на волатильность на рынках вследствие сложной эпидемиологической ситуации в отчетном периоде благодаря тому, что банк продолжал непрерывно осуществлять деятельность и взаимодействовать с клиентами как через офисы, так и через цифровые сервисы и удаленные каналы.

Формирование финансового результата Новикомбанка за отчетный период в значительной мере определялось наращиванием объемов и улучшением качества активов, а так же мероприятиями, направленными на увеличение эффективности бизнеса. Так, активы Банка на 01.07.2020 составили 508,6 млрд руб., что на 7,7% больше показателя на начало отчетного периода (472,1 млрд руб.)

Наибольшую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах вырос за полугодие на 6,6% и составил 458,6 млрд руб.

Рост кредитного портфеля обеспечен за счет целенаправленного кредитования высокотехнологичного сектора экономики, приоритетной поддержки проектов диверсификации и финансирования программ в рамках национальных проектов, в реализации которых активно участвуют предприятия Ростеха.

Процентные доходы банка за 6 месяцев 2020 года увеличились по отношению к аналогичному показателю за 2019 год и составили 15 812,3 млн руб. Наибольшая доля процентных доходов (81,9%) получена от предоставления ссуд клиентам (некредитным организациям).

Драйвер роста кредитного портфеля Новикомбанка – активное участие в финансировании национальных проектов, которые реализует, в том числе и контролирующий акционер Новикомбанка - Госкорпорация Ростех. Банк полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий промышленности, выполняющих приоритетные задачи государства. Так, в первом полугодии Новикомбанк активно оказывал поддержку предприятиям, реализующим программы в сфере здравоохранения, стал участником программ льготного кредитования системообразующих предприятий и авиастроения.

Высокие темпы развития бизнеса Новикомбанка поддерживаются современными банковскими продуктами, прочными рыночными позициями Банка и его репутацией надежного делового партнера, а также пониманием потребностей клиентов.

"Одна из основ стратегии развития банка - обеспечение доступного и своевременного финансирования отечественной промышленности. Успешная реализация выбранной бизнес-модели позволяет Банку максимально реинвестировать в дальнейший рост кредитования предприятий промышленности всю полученную прибыль. Поэтому мы особенно рады тому, что даже в непростой период, когда весь мир столкнулся с угрозами, связанными с пандемией, банк продолжает демонстрировать хорошие показатели деятельности, а значит - оказывать своевременную и качественную поддержку партнерам для реализации важнейших задач", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Успешная прибыльная деятельность обеспечивает положительную динамику капитальной базы Новикомбанка. Источники собственных средств (капитал) Новикомбанка за первое полугодие 2020 выросли на 20,8 % с 49 187 млн руб. до 59 408,1 млн руб. Поддержку состоянию ресурсной базы Банка оказало привлечение предоставленного акционерами бессрочного субординированного займа и рост чистой прибыли.

На дату выпуска промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности значения обязательных нормативов Банка превышают законодательно установленные минимальные значения с учетом надбавок. Это означает, что увеличенный объем собственного капитала, значительные резервы ликвидности и высокое качество бизнес-процедур служат надежным залогом продолжения развития Новикомбанка как опорного банка российской промышленности.

Справка

АО АКБ "Новикомбанк" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.