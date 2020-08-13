"Кузбассразрезуголь" обновил локомотивный парк на 18 тепловозов

ТАСС, 13 августа. На Кедровском угольном разрезе УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, Кемеровская область) введен в эксплуатацию новый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК. Это третий в угольной компании локомотив собственного производства АО "Шадринский автоагрегатный завод" (ШААЗ, предприятие машиностроительного комплекса УГМК), сообщили в пресс-службе компании.

ТЭМ2Н-УГМК собран на новой экипажной части (рама, ходовые тележки и колесно-моторные блоки) от тепловоза ТЭМ-18ДМ, выпускаемой на Брянском машиностроительном заводе. Шадринский локомотив оснащен современными системами управления, контроля и диагностики, которые обеспечивают комфортные и безопасные условия работы машинистов.

Первый ТЭМ2Н-УГМК приступил к работе на Краснобродском угольном разрезе осенью прошлого года, второй поступил на Кедровский угольный разрез в начале 2020 года. Эти локомотивы задействованы на всех работах, которые предусмотрены технологическим процессом, связанным с погрузкой угля и выдачей его на пути общего пользования. Для возможности выхода на пути РЖД тепловоз имеет соответствующий сертификат.

С 2014 года в рамках программы обновления локомотивного парка Компании Кедровский угольный разрез получил шесть модернизированных на ШААЗе тепловозов ТЭМ2-УГМК. Всего в УК "Кузбассразрезуголь" на сегодняшний день работают 15 модернизированных и три новых шадринских локомотива.

"Современное оборудование приходит на смену физически и морально устаревшему. Для поддержания работы старой техники требовались значительные средства. Гораздо эффективнее было приобрести новые машины, отвечающие сегодняшним требованиям", - приводят в пресс-службе слова начальника управления железнодорожного транспорта АО "УК "Кузбассразрезуголь" Василия Альбощего.

О компании

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская".

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.