Москва, 12 августа. Союз журналистов Москвы объявляет набор на 20-й поток учебно-практических курсов "Бастион", который пройдет с 13 по 20 сентября на базе воинской части в н.п. Мулино в Нижегородской области.

"На учебу приглашаются работники федеральных и региональных СМИ, информационных структур заинтересованных ведомств, работающие в зонах повышенного риска (контртеррористические операции, массовые беспорядки, ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, другие кризисные ситуации)", – рассказали в пресс-службе СЖМ.

Занятия проводятся в полевых условиях на специализированном полигоне с моделированием реальных кризисных ситуаций, с применением боевой техники. Перед слушателями курсов выступают специалисты ФСБ, НАК, МВД, МО РФ, МВД, Росгвардии, МЧС, МИДа, Роспечати, военные медики. Мастер-классы ведут известные журналисты.

Желающим поучаствовать не позднее 15 августа 2020 года необходимо прислать заявку с данными: ФИО, должность и место работы, рекомендательное письмо с места работы, контактный телефон, а также копию первой страницы паспорта (присылать на электронные адреса ujmos1990@mail.ru zacpk05@gmail.com ).

По прибытию на курсы слушатель должен иметь при себе:

- медицинскую справку об отсутствии заболевания COVID-19 (тест необходимо сдать не позднее трех суток до на начала прохождения курсов);

- медицинскую справку, разрешающую переносить физическую нагрузку;

- средства личной гигиены, одежду и обувь (по три комплекта) для практических занятий на полигоне.

По окончании учебы все слушатели, успешно сдавшие зачеты, получают сертификат об окончании курсов.

Возрастная категория 12+.