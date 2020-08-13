Глава Приангарья рассказал о подготовке к отопительному сезону в регионе

Иркутск, 13 августа. Глава Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с замминистра энергетики России Евгением Грабчаком. Они обсудили подготовку к отопительному сезону в регионе.

В подготовке к отопительному периоду 2020 – 2021 годов важное место занимает энергобезопасность регионов: надежность работы энергогенерирующих предприятий, электросетей и бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей всех уровней. Это стало темой рабочей встречи врио губернатора Иркутской области и заместителя министра энергетики России. Она состоялась в Иркутске 13 августа.



По словам главы региона, в целом по области в настоящее время уровень готовности объектов энергетики и жилищно-коммунальной сферы выше 60 процентов. Ход работ еженедельно контролирует оперативный штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду. Из 13 субъектов энергетики, подготовка которых находится в ведении Минэнерго, одиннадцать уже прошли аттестацию. АО "Мамаканская ГЭС" и ОГУЭП "Облкоммунэнерго" в ближайшее время должны получить паспорта готовности.



"Перед профильными министерствами и руководителями предприятий мной поставлена четкая задача – обеспечить безаварийное прохождение осенне-зимнего периода. В прошлом сезоне максимум нагрузок все объекты энергетики и ЖКХ региона прошли в штатном режиме", – сказал Кобзев.



Также в ходе выездного селекторного совещания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, которое провел Грабчак, обсуждалась готовность субъектов электроэнергетики Сибирского Федерального округа к осенне-зимнему периоду 2020 – 2021 годов. В нем приняли участие представители всех регионов СФО и руководители крупнейших энергопредприятий.



"Мы внимательно следим за энергоснабжением в Тулуне, в том числе для объектов нового строительства. Контролируем ситуацию по замещающим мероприятиям на площадке БЦБК. Надеюсь, что вопросы будет решены в ближайшее время. В целом по Сибирскому Федеральному округу и Иркутской области можно сказать, что мы видим положительную динамику в подготовке обеспечения комфортного и надежного энергоснабжения конечных потребителей", – отметил Грабчак.



Традиционно выездные заседания Правительственной комиссии проходят на местах, чтобы лучше познакомиться с проблемами и помочь в решении региональных вопросов. Замминистра энергетики, говоря об Иркутской области, сообщил, что к концу года полностью будут решены проблемы Бодайбинского энергорайона. Грабчак отметил, что энергонасыщенность Иркутской области в дальнейшем позволит развивать новые производства.