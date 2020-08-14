Международный фестиваль "Победили вместе" начнет свою работу 27 августа в Севастополе

Москва, 14 августа. В Севастополе 27 августа начнет свою работу XVI Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе". В этом году кинофорум посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Шестнадцатый год подряд город-герой Севастополь принимает фестиваль. Инициаторы фестиваля - Герои Советского Союза, проживавшие в Крыму и Севастополе. Они считали, что, создавая фестиваль, мы выполняем свой долг по сохранению исторической правды, что это наша ответственность перед будущими поколениями. Отстояв и вырастив "Победили вместе" в крупнейший международный форум документального кино, мы, следуя их завету, превратили фестиваль в творческий памятник города-героя Севастополя", – рассказал генеральный продюсер Валерий Рузин.

Официальное открытие фестиваля состоится 28 августа. В программе фестиваля будет национальный конкурс документального кино и четыре международных – конкурс документальных фильмов, телевизионный конкурс, конкурс киношкол и конкурс социальных фильмов, социальных видео и социальной рекламы.

В конкурсной программе фестиваля более 150 киноработ из 37 стран мира и 21 региона России. Во внеконкурсной программе – творческие встречи, специальные программы кинопоказов, конференции.

Фестиваль одновременно будет проходить в Москве, Курске, Красноярске и Барнауле.

На воспроизводство темы героики и истории направлен традиционный питчинг международных кино- и телепроектов, проходящий в рамках фестиваля.

Завершением XVI Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" станет Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, который пройдет под девизом "Защитить правду о Победе". Торжественная церемония, на которой будут названы имена победителей и вручены награды, завершит работу фестиваля 4 сентября.

Организаторы фестиваля - Евразийская Академия телевидения и радио, Ассамблея народов Евразии, Правительство Севастополя. Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке министерства культуры РФ, правительства Москвы, Союза кинематографистов России.

Генеральный информационный спонсор – ИА ТАСС.

Информационные спонсоры – Севастопольская телерадиокомпания СТВ, ТК "Первый канал. Всемирная сеть. Телеканал "Победа", Телекоммуникационная компания "СевСтар".

Президент фестиваля – народный артист РФ Владимир Меньшов.

Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Сергей Мирошниченко.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель культуры РФ Валентин Овсянников.

Руководитель проекта - президент Евразийской Академии Телевидения и Радио Валерий Рузин.

Возрастная категория 12+.

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