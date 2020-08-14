VII Московская международная биеннале молодого искусства состоится осенью 2020 года

Москва,14 августа. VII Московская международная биеннале молодого искусства (18+) пройдет в обновленном формате с 5 сентября по 6 декабря 2020 года в Москве в несколько этапов. Структура биеннале остается прежней и будет состоять из пяти программ: конкурсной программы Основного проекта, специальных проектов, образовательной программы, региональной программы портфолио-ревю, проектов параллельной программы. Основной проект пройдет в Музее Москвы и будет состоять из двух этапов.

Проект, который должен был состояться в июле этого года, был отложен на фоне принятых мер по борьбе с пандемией COVID-19. Учредитель в лице департамента культуры города Москвы и организатор проекта, Московский музей современного искусства, приняли решение о переформатировании Биеннале молодого искусства и разделении ее на три блока, каждый из которых соответствует одному осеннему месяцу. В основу проекта закладывается процессуальность, которая позволит разделить активности по проекту, создать больше возможностей для интеграции Биеннале в международный художественный процесс и детального взаимодействия со зрителем, чередуя различные формы репрезентации молодого искусства.

"Биеннале молодого искусства в своей основе — это не проект, не выставка, а процесс, набор различных механизмов, которые создают и поддерживают живую среду молодого искусства. Сейчас очень важно, что проект не пропускает год, а продолжает свою работу, сохраняет результаты конкурса и инициативы, которые основаны на горизонтальных связях и создании пространства поддержки. В этом году организаторы находятся в рамках определенных ограничений и сложностей, поэтому мы пытаемся искать новые форматы и решения, но не прерывать задачи, заложенные Биеннале молодого искусства. Непрерывность в культурном процессе важна как его участникам, так и зрителю", — сказал комиссар VII Московской международной биеннале молодого искусства Алексей Новоселов​.

Основной проект

В первой части Основного проекта, которая стартует 5 сентября, будут представлены результаты открытого конкурса по созданию site-specific работ для внутренних фасадов Музея Москвы. Экспертным советом биеннале из 370 заявок из 64 стран были отобраны для реализации четыре проекта: "Настройки экрана" Алисы Омельянцевой (Россия/ Австрия), "Я смотрю на себя" Игоря Самолета (Россия), "Screen" Ромы Богданова (Россия) и "Без названия (Все немного разные)" Алины Глазун (Россия).

Также специальное упоминание Экспертного совета без инсталлирования на фасадах Музея Москвы получила Саша Пирогова (Россия) и ее видеоработа "Unity" Работа будет реализована при поддержке биеннале и представлена в ноябре.

Основный проект во дворе Музея Москвы будет доступен до 6 декабря 2020 года.

Вторая часть Основного проекта представит результаты открытого конкурса для кураторов. Из 112 заявок из 26 стран были отобраны четыре проекта: "Я не знаю, Земля кружится или нет.." Лизаветы Матвеевой и Франчески Альтамуры (Россия и США), "Собственные места//Архивные пространства" Джулии Морале и Штерре Барентсен (Италия и Германия/Нидерланды), "Forbidden Body Language" Эльзы Абдулхаковой (Россия). Они будут экспонироваться во втором корпусе Музея Москвы с 5 ноября по 6 декабря, проект Абижана Тото (Тайланд/ Южная Корея/ Индия) "Наш мир на марше!" — в качестве специального проекта в Образовательном центре MMOMA весной 2021 года. В настоящее время все кураторы работают над переформатированием проектов; концепции и списки художников будут представлены в середине сентября.

Разработкой архитектурного решения Основного проекта займется бюро "ХВОЯ" (Санкт-Петербург).

Специальные проекты Биеннале молодого искусства

В рамках Биеннале пройдут девять специальных проектов, созданных в коллаборации и партнерстве с крупными профильными институциями.

В сентябре откроются три специальных проекта: Первый специальный проект Биеннале молодого искусства — сотрудничество с ярмаркой молодого искусства Blazar, сателлитом международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Открытие ярмарки объединяется с запуском Биеннале молодого искусства; проект пройдет в пространстве Музея Москвы с 9 по 13 сентября. На ярмарке в специальном разделе будут представлены работы международных художников Основного проекта Биеннале молодого искусства, участников ноябрьской выставки. Также ярмарка Blazar выберет одного из художников Основного проекта для участия в экспозиции следующего года вне конкурса.

С 14 сентября по 11 октября Биеннале молодого искусства совместно с Cube.Moscow инициируют совместный проект-платформу "Группа поддержки" для самоорганизованных инициатив из Москвы, которые в течение месяца обоснуются в пространстве Cube.Moscow. Проект станет местом встреч и обмена между разнообразными независимыми участниками процессов в молодом искусстве, отобранными кураторами Анной Журбой и Сергеем Бабкиным. Участники представят программы из событий разных форматов: от дискуссий до концертов.

15 сентября состоится третий спецпроект, созданный специально с Галереей на Солянке: однодневный онлайн-перформанс "Мыльная опера" в рамках проекта "Солянка стрим".

Программу специальных проектов в октябре продолжат: выставка на основе открытого приема заявок "Карта человеческой природы" совместно с ФГБУК ГМВЦ "РОСИЗО", междисциплинарный проект-лаборатория с "Центром Вознесенского", серия проектов с Объединением "Выставочные залы Москвы" на 9 площадках города и ежегодная выставка молодого искусства "Мастерская 20’20" с темой "Homo communicare", которая пройдёт в Образовательном центре MMOMA.

Специальную программу Биеннале в ноябре завершат два проекта, которые пройдут в пространстве Основного проекта в Музее Москвы в ноябре: образовательный партиципаторный проект под кураторством Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF и музыкальная программа биеннале.

Портфолио-ревю

Программа направлена на выявление молодых художников из регионов России, которые будут отобраны для участия путем open call; пройдет в партнерстве с ГМИИ им А.С. Пушкина и ГЦСИ. Участники смогут приехать в Москву для проведения серии портфолио-ревю с представителями профессионального сообщества. Портфолио-ревю пройдут в октябре и в ноябре по следующим направлениям: арт, фотография, стрит-арт/паблик-арт, медиа-арт, а также арт-критика.

Образовательная программа

Образовательная программа организована в партнерстве с ЦСИ ВИНЗАВОД и пройдет в онлайн формате в ноябре в рамках второго этапа Основного проекта. Куратором программы стал Андрей Шенталь.

Параллельная программа

Программа состоит из инициируемых московскими институциями проектов, которые выбираются на основе open call и направлены на взаимодействие с молодым искусством. Подробности о приеме заявок доступны на официальном сайте биеннале.

Московская международная биеннале молодого искусства

Московская международная биеннале молодого искусства — масштабный проект в области современного искусства в России. Задачи биеннале — открытие новых имен, поддержка и стимулирование творческих инициатив художников и кураторов нового поколения, создание условий для их публичного высказывания и, как следствие, развитие среды современного искусства и международной интеграции.

Участникам проекта предоставлен шанс установить связи и наладить творческое взаимодействие с профессиональной художественной средой. Биеннале формирует пространство для демонстрации актуальных стратегий нового поколения художников и кураторов.

Московская международная биеннале молодого искусства проходит с 2008 года. Начало проекту положили ежегодный фестиваль молодого искусства "Стой! Кто идет?" (проводился Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) ежегодно с 2002 по 2006 год) и выставка молодого искусства "Мастерская" (проводится Московским музеем современного искусства ежегодно с 2001 по настоящее время).

Проект активно развивается и продолжает поиск новых направлений в сфере поддержки молодого искусства, вовлекая в проект культурные институции, заинтересованные в развитии молодого искусства, а также работая с городской средой.