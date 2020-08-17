Подведены итоги конкурса "Молодой предприниматель Югры"

ТАСС, 17 августа. В Ханты-Мансийске подвели итоги традиционного конкурса "Молодой предприниматель Югры", участниками которого стали югорские бизнесмены в возрасте от 14 до 30 лет. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Фонда поддержки предпринимательства Югры.

"В финал вышли 14 человек, в режиме онлайн они представили свои бизнес-проекты в трех номинациях: "Социальное предпринимательство", "Торговля" и "Сфера услуг". Четверо призеров представят Югру в финале Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России – 2020", который пройдет в Уфе осенью этого года", - рассказали в фонде.

По словам заместителя директора Фонда поддержки предпринимательства Югры Андрея Панчетовского, на протяжении двух месяцев конкурсанты изучали современные инструменты привлечения клиентов, знакомились с методами поддержки бизнеса, рассчитывали финансовую модель, готовили бизнес-презентацию. "Кроме того, они получили консультации и компетентную оценку своего дела от бизнес-тренеров и опытных предпринимателей региона. Уверены, что все эти знания и опыт пригодятся конкурсантам в дальнейшем и помогут преодолеть кризисные явления в экономике и быть успешными", - рассказал замглавы фонда.

Эксперты оценивали презентации конкурсантов по ряду критериев, среди которых финансовые показатели, конкурентоспособность, социальная значимость, количество рабочих мест, масштабируемость, инновационность.

Как отметила член жюри, региональный представитель Фонда "Наше будущее в Югре", зампред Общественной палаты Югры Ольга Сидорова, проект реализуется в рамках нацпроекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Одна из основных задач таких мероприятий - возможность для молодых предпринимателей пообщаться и получить знания у профессионалов. Еще один очень важный момент – реализация проектов, которые помогают вовлекать молодежь в бизнес. У участников есть четкая позиция, мне импонирует то, что все они, независимо от результата, смогли вынести свой проект на обсуждение общественности, а на это нужна определенная смелость", – приводят в пресс-службе слова Сидоровой.

Победители конкурса

В оргкомитете рассказали, что победителем конкурса стал Дмитрий Скачков из Сургута, представивший проект "Автоматизация канализационных насосных сетей". "Победитель нашел себя на рынке услуг более четырех лет назад, сейчас у него более 2500 клиентов в России и странах СНГ, пять – в Европе. Это в первую очередь ресурсоснабжающие и управляющие компании", - отметили в фонде.

Сургутянка Александра Моисеева презентовала проект "Яволейболен" с целью популяризации волейбола, организации турниров и мастер-классов. Она открыла свою предпринимательскую деятельность в сентябре прошлого года, предварительно проведя несколько турниров по волейболу на снегу и на пляже.

Жительница Нижневартовска Асель Бимашова, будучи еще в декретном отпуске, создала Центр логопедии и развития речи LIKE MAMA iBABY, который уже несколько лет помогает развиваться как детям, так и мамам.

Руководитель сети кафе из Ханты-Мансийска Глеб Липин презентовал свой проект "Дедушка лаваш". "Это фабрика-кухня и кафе, которое управляется благодаря информационным технологиям. Суть в том, что одна кухня снабжает все кафе сети. Это помогает контролировать безопасность и качество продукции", - рассказали в фонде.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Среди мер финансовой поддержки предпринимателям в фонде особо отметили компенсацию банковской процентной ставки, поручительство по программе "Гарантия", компенсацию лизинговых платежей и компенсацию затрат по первоначальному взносу, компенсацию банковской процентной ставки. Деятельность фонда осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".