Системный оператор и Россети реализовали проект в Свердловской области

ТАСС, 17 августа. Свердловское РДУ (Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей") и энергетики филиала компании "Россети Урал" – "Свердловэнерго" успешно провели комплексные испытания и ввели в работу автоматизированную систему дистанционного управления оборудованием подстанции (ПС) 220 кВ "Анна" из диспетчерского центра и Центра управления сетями (ЦУС) филиала "Свердловэнерго". Об этом сообщили в понедельник в департаменте по связям с общественностью компании "Россети Урал".

"Инвестиционный проект по цифровой трансформации подстанции (ПС) 220 кВ Анна был реализован компанией "Россети Урал". Для этого был модернизирован программно-технический комплекс автоматизированной системы управления технологическим процессом. Объем инвестиций электросетевой компании в совершенствование системы управления составил 60 млн рублей", - сказано в сообщении компании.

В департаменте добавили, что после ввода системы в промышленную эксплуатацию диспетчерский персонал Свердловского РДУ и оперативный персонал ЦУС свердловского филиала компании "Россети Урал" получили возможность дистанционного управления коммутационным оборудованием и заземляющими ножами подстанции с использованием автоматизированных программ переключений (АПП), которые позволяют в 5–10 раз сократить длительность производства оперативных переключений по сравнению с их выполнением по командам диспетчерского персонала.

"Внедрение автоматизированного дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ "Анна" позволяет повысить надежность работы энергосистемы Свердловской области и качество управления ее электроэнергетическим режимом за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети", - сказано в сообщении.

Об объекте

Подстанция 220 кВ "Анна" была введена в работу энергетиками Группы компаний "Россети" в 2009 году для технологического присоединения к электрическим сетям нового производственного объекта - пятой технологической линии ОАО "Сухоложскцемент" (в настоящее время производство входит в холдинг: Buzzi Unicem/SLK Cement). Предприятия является одним из крупнейших производителей цемента на Урале. Через подстанцию "Анна" также осуществляется транзит электроэнергии от Рефтинской ГРЭС в Каменский энергоузел Свердловской области.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", МРСК) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.